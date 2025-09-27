المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماريسكا: بالمر سيغيب عن تشيلسي أسبوعين أو ثلاثة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:57 م 26/09/2025
بالمر

بالمر

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن غياب كول بالمر عن مدة غياب كول بالمر نجم الفريق.

وكان النجم الإنجليزي قد غادر لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي الأخير بداعي الإصابة، حيث انتهى اللقاء بفوز "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

وقال إنزو ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "نعم، قررنا حماية كول قليلًا، من خلال منع تفاقم إصابته".

وأضاف: "قررنا إراحته لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى فترة التوقف الدولي لنرى ما إذا كان يستطيع التعافي بنسبة 100% مع هذه الراحة وأن يكون لائقًا بعد فترة التوقف الدولي".

بالمر لا يحتاج إلى جراحة

وأتم: "لا أعتقد أنه يحتاج إلى جراحة، لكنها فقط لتخفيف الألم في منطقة الفخذ، قررنا أن نكون حذرين بعض الشيء معه".

ويلعب تشيلسي غدًا السبت أمام برايتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وخاض صاحب الـ23 عامًا 10 مباريات في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف، وصنع هدفين.

وكان بالمر قد شارك في لقاء برينتفورد عقب التوقف الدولي، كما لعب لقاء بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء مانشستر يونايتد، قبل أن يخرج بعد دقائق بسبب الإصابة.

بالمر يصدم تشيلسي

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي بالمر ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg