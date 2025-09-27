ماريسكا: بالمر سيغيب عن تشيلسي أسبوعين أو ثلاثة

كشف إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن غياب كول بالمر عن مدة غياب كول بالمر نجم الفريق.

وكان النجم الإنجليزي قد غادر لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي الأخير بداعي الإصابة، حيث انتهى اللقاء بفوز "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

وقال إنزو ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: "نعم، قررنا حماية كول قليلًا، من خلال منع تفاقم إصابته".

وأضاف: "قررنا إراحته لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى فترة التوقف الدولي لنرى ما إذا كان يستطيع التعافي بنسبة 100% مع هذه الراحة وأن يكون لائقًا بعد فترة التوقف الدولي".

بالمر لا يحتاج إلى جراحة

وأتم: "لا أعتقد أنه يحتاج إلى جراحة، لكنها فقط لتخفيف الألم في منطقة الفخذ، قررنا أن نكون حذرين بعض الشيء معه".

ويلعب تشيلسي غدًا السبت أمام برايتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وخاض صاحب الـ23 عامًا 10 مباريات في الموسم الحالي، حيث سجل خمسة أهداف، وصنع هدفين.

وكان بالمر قد شارك في لقاء برينتفورد عقب التوقف الدولي، كما لعب لقاء بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء مانشستر يونايتد، قبل أن يخرج بعد دقائق بسبب الإصابة.

