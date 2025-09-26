المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهدف الـ250 ومطاردة روني.. ماذا ينتظر صلاح في مباراة كريستال بالاس وليفربول؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:15 م 26/09/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - ليفربول

يخوض النجم المصري محمد صلاح جولة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس.

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس بملعب "سيلهيرست بارك" في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد بالعلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، ليعتلي صدارة بريميرليج برصيد 15 نقطة.

بينما يقع كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

للتعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

محمد صلاح يبحث عن الهدف الـ250

يحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين للوصول إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات.

ويمتلك محمد صلاح 248 هدفا وهو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.

صلاح يطارد واين روني

منذ بداية الموسم الماضي، ساهم صلاح في 51 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (31 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة)، متفوقًا بفارق 20 هدفًا على أي لاعب آخر.

كما ساهم في 274 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (186 هدفًا، 88 تمريرة حاسمة)، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي لنادٍ واحد والذي يمتلكه واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا، 93 تمريرة حاسمة).

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح واين روني مباريات الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي كريستال بالاس ضد ليفربول بالاس ضد ليفربول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg