يخوض النجم المصري محمد صلاح جولة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي ليفربول مع كريستال بالاس.

ويحل ليفربول ضيفًا على كريستال بالاس بملعب "سيلهيرست بارك" في الخامسة مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويدخل الريدز موقعة الغد بالعلامة الكاملة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية، ليعتلي صدارة بريميرليج برصيد 15 نقطة.

بينما يقع كريستال بالاس في المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

محمد صلاح يبحث عن الهدف الـ250

يحتاج صلاح إلى تسجيل هدفين للوصول إلى الهدف رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات.

ويمتلك محمد صلاح 248 هدفا وهو في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.

صلاح يطارد واين روني

منذ بداية الموسم الماضي، ساهم صلاح في 51 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (31 هدفًا، 20 تمريرة حاسمة)، متفوقًا بفارق 20 هدفًا على أي لاعب آخر.

كما ساهم في 274 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (186 هدفًا، 88 تمريرة حاسمة)، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي لنادٍ واحد والذي يمتلكه واين روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفًا، 93 تمريرة حاسمة).