مُنع من دخول الملعب وأُعيدت ممتلكاته بشاحنة… كيف غادر ليفي توتنهام؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:40 م 26/09/2025
ليفي

دانييل ليفي

أُجبر دانييل ليفي على مغادرة توتنهام هوتسبر بشكل مفاجئ ودراماتيكي، بعد 25 عامًا قضاها على رأس الإدارة الفنية للنادي.

رحيل صادم بعد 25 عامًا

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية"، فقد تم منع ليفي من دخول ملعب التدريب لجمع ممتلكاته، التي أعيدت إليه في شاحنة صغيرة، في خطوة وصفت بالوحشية.

ويعتقد أن هذه الخطوة جاءت بتحريض من أبناء الملياردير البريطاني جو لويس والرئيس السابق لشركة ENIC مالكة نادي توتنهام هوتسبير، اللذين يقودان سلسلة تغييرات تهدف لتحسين نتائج الفريق.

وكانت هذه التحركات شملت الاستغناء عن المدير الفني السابق أنجي بوستيكوجلو، الذي انتقل لاحقًا إلى نوتنجهام فورست رغم الفوز بالدوري الأوروبي، وتعيين توماس فرانك من برينتفورد خلفًا له.

وتزامن رحيل ليفي مع خروج زوجته تريسي، التي كانت تعمل أيضًا في النادي، وتمت إعادة ممتلكاتهما بواسطة شاحنة صغيرة.

ليفي يظل مساهمًا بحصة أقلية

ورغم خروجه من مجلس الإدارة، لا يزال ليفي يحتفظ بحصة أقلية تبلغ 26% في النادي، ولكنه لم يعد يمتلك أي سلطة في اتخاذ القرارات.

وتولى فيناي فينكاتيشام، الرئيس السابق لنادي أرسنال، إدارة الأمور في النادي بدلاً منه.

ويظل إرث ليفي بارزًا، حيث كان القوة الدافعة وراء تطوير ملعب النادي الجديد الذي بلغت تكلفته مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى الصفقات الكبيرة مثل ضم تشافي سيمونز وراندال كولو مواني، التي تمت قبل رحيله.

توتنهام أنجي بوستيكوجلو توماس فرانك دانييل ليفي فيفيان لويس تشارلز لويس صفقات توتنهام

