أموريم يطالب لاعبي يونايتد بلعب كل مباراة "كأنها الأخيرة"

يعتبر البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن على فريقه لعب كل مباراة بهوَس الفوز "كما لو كانت الأخيرة".

يونايتد، الذي يعاني من تذبذب النتائج هذا الموسم، يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لمواجهة برينتفورد في الجولة السادسة من المسابقة.

ويسعى أموريم لتحقيق فوزه الثاني تواليا في الدوري هذا الموسم، بعدما كان حقق انتصارا مهما على تشلسي 2-1 في الجولة الماضية، وهو أمر إذا تحقق سيكون للمرة الأولى منذ توليه المهمة في نوفمبر الماضي.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من الطبيعي أن لا يعرف المشجعون ما سيحدث في المباراة المقبلة، وبصراحة، لدي فكرة، لكن لا أعرف كيف ستسير الأمور، ومع ذلك فأنا مدرب الفريق".

وأضاف: "أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي اعتبار كل مباراة كأنها الأخيرة، من دون التفكير في المباراتين التاليتين".

وفي ختام تصريحات أشاد أموريم بالقدرات الهجومية التي يضيفها لاعبه بريان مبيومو وانسجامه السريع مع الفريق، بقوله: "نشعر دائما أنه موجود لمساعدتنا، يجري كثيرا ويضغط كثيرا، يمكنه أيضا تنفيذ الركلات الثابتة، وهو أمر مهم جدا في هذا الدوري".

