مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد جون ستونز

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لفتح ملف تجديد عقد لاعبه المخضرم جون ستونز، وفقا لتقارير صحفية.

ينتهي العقد الحالي لمدافع مانشستر سيتي الصيف المقبل، لكن النادي واللاعب على استعداد لتمديد عقده في ملعب الاتحاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فمن المقرر أن يُجري جون ستونز محادثات قريبا بشأن عقد جديد مع مانشستر سيتي.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في الحصول على عقد يبقيه في مانشستر سيتي حتى عام 2028.

كذلك فإن مانشستر سيتي ليس مستعدا للتخلي عنه مجانا، ولكن موقفه من تلبية طلب ستونز ليس واضحا.

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من إيفرتون في صفقة بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني عام 2016، فاز ستونز بـ15 لقبا، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.