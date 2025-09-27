المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

مانشستر سيتي يسعى لتجديد عقد جون ستونز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:42 ص 27/09/2025
ستونز

جون ستونز

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لفتح ملف تجديد عقد لاعبه المخضرم جون ستونز، وفقا لتقارير صحفية.

ينتهي العقد الحالي لمدافع مانشستر سيتي الصيف المقبل، لكن النادي واللاعب على استعداد لتمديد عقده في ملعب الاتحاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية، فمن المقرر أن يُجري جون ستونز محادثات قريبا بشأن عقد جديد مع مانشستر سيتي.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في الحصول على عقد يبقيه في مانشستر سيتي حتى عام 2028.

كذلك فإن مانشستر سيتي ليس مستعدا للتخلي عنه مجانا، ولكن موقفه من تلبية طلب ستونز ليس واضحا.

منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادما من إيفرتون في صفقة بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني عام 2016، فاز ستونز بـ15 لقبا، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جون ستونز

إعلان

