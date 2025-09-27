تخطف كتيبة المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، الأنظار حين يواجه فريق كريستال بالاس، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سيلهيرست بارك.

طالع من هنا جدول مباريات اليوم السبت

موعد مباراة ليفربول والقناة الناقلة

تنطلق المباراة بين كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيسعى الثنائي لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة حصد النقاط مبكرًا قبل اشتعال المنافسة في المسابقة.

وتنقل قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصر المباراة، وبالتحديد عبر "بي إن سبورت 3" على أن يكون ذلك في تمام الخامسة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يتربع فريق ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، إذ حقق "الريدز" الفوز في جميع مبارياته.

ويحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط من 5 جولات خاضها الفريق، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في 3 مناسبات.