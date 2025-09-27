يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يلتقي الثنائي في ليلة كروية مميزة مساء اليوم السبت، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، لحساب منافسات الأسبوع السادس من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب الاتحاد.

طالع من هنا جدول مباريات اليوم السبت

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث تلتقي رغبة الثنائي في حصد نقاط المواجهة التي ستخطف الأنظار دون شك.

وتنقل قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في مصر المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلي، وبالتحديد عبر "بي إن سبورت 2" على أن يكون ذلك في تمام الخامسة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عقب مرور 5 جولات من عمر المسابقة، بعد أن حصد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة في مواجهتين.

ويتواجد بيرنلي في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور العدد ذاته من الجولات (5 جولات) حيث اكتفى بحصد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.