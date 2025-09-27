يقود الدولي المصري محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول المتوقع، لمواجهة نظيره فريق كريستال بالاس، في مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول بقيادة محمد صلاح يواجه كريستال بالاس، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على ملعب سيلهيرست، لحساب مواجهات السادسة من المسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الإنجليزي، بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يتواجد كريستال بالاس بالمرتبة الخامسة بـ9 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع

يستمر محمد صلاح في قيادة تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، باعتباره ركيزة أساسية في هجوم الريدز، ولا غنى عنه.

بينما يشهد التشكيل المتوقع تغييرين عن المباراة الأخيرة ضد إيفرتون، حيث يغيب هوجو إيكيتيكي للإيقاف، كما لا يتواجد أليكسيس ماك أليستر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "standard".

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

الوسط: ريان جرافنبرج، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.