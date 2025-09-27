المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

رسمياً.. إقالة جراهام بوتر من تدريب وست هام

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:51 م 27/09/2025
جراهام بوتر

جراهام بوتر

أعلن نادي وست هام يونايتد، إقالة جراهام بوتر من تدريب الفريق بشكل رسمي، بسبب سوء النتائج.

ويحتل وست هام المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 5 جولات من المسابقة، برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من انتصار وحيد و4 هزائم.

إقالة جراهام بوتر

وقال وست هام في بيان رسمي: "وست هام يونايتد يؤكد رحيل المدرب جراهام بوتر عن النادي".

وأضاف: "لم تتوافق النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية موسم 2025/26 مع التطلعات، وترى إدارة النادي أن التغيير بات ضروريًا لتحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب وقت ممكن".

وتابع بيان النادي الإنجليزي: "كما يؤكد النادي رحيل كل من المدرب المساعد برونو سالتور، ومدربي الفريق الأول بيلي ريد ونارسيس بيلاتش، ومدرب حراس المرمى الرئيسي كاسبر أنكرجرين، ومدرب الحراس لينوس كاندولين بشكل فوري".

وأتم بيان وست هام: "تجري حاليًا عملية اختيار المدرب البديل، ولن يُدلي النادي بمزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

جدير بالذكر أن جراهام بوتر تولى تدريب وست هام في يناير من العام الجاري، وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 14 مباراة.

مباراة وست هام يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي وست هام جراهام بوتر

