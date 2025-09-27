أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، التشكيل الذي يبدأ به ضد بيرنلي في مباراة تقام ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر سيتي وبيرنلي على ملعب الاتحاد.

ويأمل فريق جوارديولا في تصحيح أوضاعه بالدوري الإنجليزي، بعد أن خسر نقطتين في مباراته الأخيرة أمام أرسنال، إثر التعادل (1-1).

تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماثيوس نونيز، روبن دياز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، فيل فودين

الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، ناثان آكي، برناردو سيلفا، أوسكار بوب، ريكو لويس، ديفين موكاسا، ريان ماكيدو.

وأجرى جوارديولا 3 تغييرات على تشكيل مانشستر سيتي، ليدفع بنونيز وجونزاليس وسافينيو بدلًا من خوسانوف ورودري وسيلفا.

ويشارك البرازيلي سافينيو أساسيًا لأول مرة مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما ظهر في مباراتين فقط، بمجموع 16 دقيقة.

ويغيب خوسانوف ورودري عن قائمة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، بسبب الإصابة.