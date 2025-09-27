سقط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل إيجور تياجو هدفين لصالح برينتفورد في الدقيقتين 8 و20 من عمر المباراة.

وتمكن بنيامين سيسكو من تقليص الفارق لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 26 من زمن اللقاء.

وأحرز ماتياس ينسن لاعب برينتفورد الهدف الثالث في اللقاء عند الدقيقة 90+6 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إهدار برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد لركلة جزاء في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 7 نقاط أيضاً في المركز الحادي عشر.

تفاصيل المباراة

تقدم برينتفورد مبكراً في المباراة عند الدقيقة 8 من عمر المباراة، بعدما لعب جوردان هندرسون كرة طولية اخطأ ماجواير في إبعاد الكرة ليستلمها إيجور تياجو الذي توغل بالكرة وسدد كرة قوية اصطدمت في القائمة الأيمن وسكنت الشباك.

وكاد برينتفورد أن يسجل الهدف الثاني بعدما لُعبت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها فان دين بيرج برأسية قوية تصدى لها بايندر حارس مانشستر يونايتد ببراعة.

وأنقذ بايندر حارس مرمى مانشستر يونايتد مرماه من رأسية آخرى قوية لعبها ناثان كولينز من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة.

واستطاع إيجور تياجو من تسجيل الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 20 من زمن المباراة، بعدما لعب كيفن شايد كرة عرضية تصدى لها حارس مانشستر يونايتد وارتدت للمهاجم الذي قابل الكرة بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وتمكن بنيامين سيسكو من تسجيل هدف تقليص الفارق سريعاً في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما لعب دورجو كرة عرضية أبعدها الحارس، لتصل عند المهاجم السلوفيني الذي أسكن الكرة داخل الشباك بتسديدة قوية.

وكاد كونيا أن يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني من المباراة، بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس برينتفورد.

أنقذ بايندر حارس مرمى مانشستر يونايتد مرماه من تلقي الهدف الثالث، بعدما تصدى لتسديدة قوية من دانجو واتارا لاعب برينتفورد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، بعدما تعرض بريان مبيومو لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل ناثان كولينز.

وعادل حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لمراجعة إمكانية إشهار البطاقة الحمراء في وجه كولينز، ولكن في النهاية اكتفى بالبطاقة الصفراء.

ونفذ برونو فيرنانديز ركلة الجزاء في الدقيقة 76 من زمن اللقاء، ولكن تمكن كيليهير حارس مرمى برينتفورد من التصدي للكرة بعدما سدد البرتغالي الكرة على يسار الحارس.

وكاد زيركزي لاعب مانشستر يونايتد أن يخطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة، بعدما قابل كرة عرضية برأسية قوية ولكن الكرة علت العارضة العلوية.

واستطاع ماتياس ينسن لاعب برينتفورد تسجيل الهدف الثالث في المباراة عند الدقيقة 90+6 من عمر المباراة، بعد هجمة مرتدة منظمة، أنهاها ينسن بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك مانشستر يونايتد.