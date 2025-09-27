المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

أموريم: برينتفورد كان أفضل من مانشستر يونايتد.. والخسارة مؤلمة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:18 م 27/09/2025
أموريم

روبن أموريم - مدرب مانشستر يونايتد

اعترف المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أن برينتفورد كان أفضل من فريقه في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بثلاثة أهداف لواحد، لتستمر معاناة فريق أموريم هذا الموسم.

تصريحات أموريم بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الشعور دائمًا هو نفسه، نريد الفوز.. كنا مشوشين جدًا، الكرات الثانية والأولى والثابتة، جميع اللحظات الحاسمة كانت ضدنا، ومن الصعب أن نخسر مرة أخرى لكن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة".

وأضاف: "في بعض اللحظات، رأيت قتالية من اللاعبين كما حدث أمام تشيلسي، لكن ما يزال بإمكاننا أن نكون أفضل".

وأكمل مدرب مانشستر يونايتد: "لم نلعب مباراتنا.. فقط في بعض اللحظات كانت لدينا السيطرة ودفعناهم إلى التراجع، وعلينا أن نلعب مباراتنا لا مباراة الخصم".

قبل أن يختتم البرتغالي أموريم: "الخسارة مؤلمة.. علينا النظر إلى المبار اة المقبلة، وكل شيء يجب أن يكون مهمًا، ليس فقط المباريات التي نخوضها على أرضنا".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد برينتفورد روبن أموريم

