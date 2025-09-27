اعترف المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أن برينتفورد كان أفضل من فريقه في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد أمام برينتفورد بثلاثة أهداف لواحد، لتستمر معاناة فريق أموريم هذا الموسم.

تصريحات أموريم بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام برينتفورد

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الشعور دائمًا هو نفسه، نريد الفوز.. كنا مشوشين جدًا، الكرات الثانية والأولى والثابتة، جميع اللحظات الحاسمة كانت ضدنا، ومن الصعب أن نخسر مرة أخرى لكن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة".

وأضاف: "في بعض اللحظات، رأيت قتالية من اللاعبين كما حدث أمام تشيلسي، لكن ما يزال بإمكاننا أن نكون أفضل".

وأكمل مدرب مانشستر يونايتد: "لم نلعب مباراتنا.. فقط في بعض اللحظات كانت لدينا السيطرة ودفعناهم إلى التراجع، وعلينا أن نلعب مباراتنا لا مباراة الخصم".

قبل أن يختتم البرتغالي أموريم: "الخسارة مؤلمة.. علينا النظر إلى المبار اة المقبلة، وكل شيء يجب أن يكون مهمًا، ليس فقط المباريات التي نخوضها على أرضنا".

