"الكابوس السنغالي".. سار يواصل ضرب دفاع ليفربول

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:38 م 27/09/2025
إسماعيلا سار

إسماعيلا سار

واصل السنغالي إسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس، تألقه المعتاد أمام ليفربول، بعدما أحرز هدفًا جديدًا في شباك الفريق الأحمر.

ويلتقي ليفربول نظيره كريستال بالاس خلال الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد سار واحدًا من أكثر اللاعبين الذين سببوا إزعاجًا لدفاع ليفربول خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتاد التسجيل في مواجهاته ضد "الريدز".

خلال المباراة الجارية بين كريستال بالاس وليفربول، عزز إسماعيلا سار سجله المميز أمام بطل البريميرليج، وسجل هدفه الخامس في شباك الريدز.

وسبق للاعب السنغالي أن هز شباك ليفربول أربع مرات، بواقع هدفين بقميص واتفورد في الفوز الشهير (3-0) بموسم 2019/20، وهدف آخر مع واتفورد في موسم 2021/22 خلال الخسارة (5-0).

ثم أضاف هدفًا رابعًا مع كريستال بالاس في الموسم الماضي خلال مواجهة انتهت بفوز ليفربول (1-0).

كما كان إسماعيلا سار سبب في ضياع الدوري الذهبي على ليفربول في 2019-2020، عندما سجل الهدفين بقميص واتفورد.

ومع الهدف الذي أحرزه اليوم، رفع سار رصيده إلى خمسة أهداف في شباك ليفربول، ليؤكد أنه أحد "العقد" الحقيقية للفريق.

ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس إسماعيلا سار

