المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هندرسون: انضممت إلى برينتفورد من أجل كأس العالم 2026.. ولسنا أغبياء

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:12 م 27/09/2025
هندرسون

هندرسون وبرونو من مباراة برينتفورد ومانشستر يونايتد

برر اللاعب جوردان هندرسون انضمامه إلى نادي برينتفورد في الصيف، بأنه يرغب في العودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي من أجل المشاركة معه في منافسات كأس العالم 2026.

ونجح برينتفورد في الفوز (3-1) على مانشستر يونايتد، على أرضه، اليوم السبت.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي شهدت تألقًا خاصًا لهندرسون الذي صنع أول أهداف برينتفورد في مانشستر يونايتد، إثر كرة طويلة متقنة.

تصريحات هندرسون

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الهدف الأول جاء من انطلاقة جيدة جدًا لتياجو.. رأيته مبكرًا ثم كانت لمسته رائعة".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم مرة أخرى مع برينتفورد.. وسعيد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، واللعب على أعلى مستوى أسبوعًا بعد أسبوع".

وأكمل: "كيليهير تصدى لركلة الجزاء بشكل رائع، واستحقينا الفوز".

وزاد: "أحاول فقط أن أكون نفسي.. عندما تكبر وتكتسب خبرة أكبر، يتحدث الناس دائمًا عن القيادة، وأحاول مساعدة اللاعبين الصغار لأننا فريق شاب".

وواصل هندرسون تصريحاته: "كأس العالم دائمًا ما يكون حاضرًا في ذهني عندما أتخذ القرارات، لذا أردت العودة إلى الدوري الإنجليزي".

ثم تابع: "تعلمت الكثير في الموسمين اللذين قضيتهما بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، لم يكن الأمر سهلًا، لكنني تعلمت الكثير".

قبل أن يختتم: "كان الصيف مليئًا بالتغييرات في برينتفورد، لكن هذا النادي ليس غبيًا، ويعرف ما يفعله جيدًا وهذا السبب الذي جعلني آتي إلى هنا".

مباراة برينتفورد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد جوردان هندرسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

56

عرضية أرضية لصالح كريستال بالاس لكن دفاع ليفربول تصدى للكرة ثم خطأ على كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
ريال مدريد

ريال مدريد

53

ريال مدريد يتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما في شوط أول مثير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg