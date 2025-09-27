برر اللاعب جوردان هندرسون انضمامه إلى نادي برينتفورد في الصيف، بأنه يرغب في العودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي من أجل المشاركة معه في منافسات كأس العالم 2026.

ونجح برينتفورد في الفوز (3-1) على مانشستر يونايتد، على أرضه، اليوم السبت.

المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي شهدت تألقًا خاصًا لهندرسون الذي صنع أول أهداف برينتفورد في مانشستر يونايتد، إثر كرة طويلة متقنة.

تصريحات هندرسون

وقال هندرسون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "الهدف الأول جاء من انطلاقة جيدة جدًا لتياجو.. رأيته مبكرًا ثم كانت لمسته رائعة".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم مرة أخرى مع برينتفورد.. وسعيد بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، واللعب على أعلى مستوى أسبوعًا بعد أسبوع".

وأكمل: "كيليهير تصدى لركلة الجزاء بشكل رائع، واستحقينا الفوز".

وزاد: "أحاول فقط أن أكون نفسي.. عندما تكبر وتكتسب خبرة أكبر، يتحدث الناس دائمًا عن القيادة، وأحاول مساعدة اللاعبين الصغار لأننا فريق شاب".

وواصل هندرسون تصريحاته: "كأس العالم دائمًا ما يكون حاضرًا في ذهني عندما أتخذ القرارات، لذا أردت العودة إلى الدوري الإنجليزي".

ثم تابع: "تعلمت الكثير في الموسمين اللذين قضيتهما بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، لم يكن الأمر سهلًا، لكنني تعلمت الكثير".

قبل أن يختتم: "كان الصيف مليئًا بالتغييرات في برينتفورد، لكن هذا النادي ليس غبيًا، ويعرف ما يفعله جيدًا وهذا السبب الذي جعلني آتي إلى هنا".