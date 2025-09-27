تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية بنتيجة 3-1 أمام برينتفورد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم.

ضغوط متزايدة على أموريم

يواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى القيادة الفنية لليونايتد، انتقادات حادة بعد هذه الخسارة.

سجله المتواضع (17 هزيمة في 33 مباراة بالدوري بمعدل 1.03 نقطة لكل مباراة) يضع مستقبله على المحك، خاصة عند مقارنته بإريك تين هاج، الذي حقق معدل 1.72 نقطة لكل مباراة (27 هزيمة في 85 مباراة).

ترتيب متذبذب لليونايتد

توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 7 نقاط أيضًا، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف.

