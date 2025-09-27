المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

أموريم يتعثر مجددًا.. هل يندم يونايتد على تين هاج؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:27 م 27/09/2025
أموريم

المدرب البرتغالي روبن أموريم

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية بنتيجة 3-1 أمام برينتفورد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق بدايته المخيبة للآمال هذا الموسم.

ضغوط متزايدة على أموريم

يواجه المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى القيادة الفنية لليونايتد، انتقادات حادة بعد هذه الخسارة.

سجله المتواضع (17 هزيمة في 33 مباراة بالدوري بمعدل 1.03 نقطة لكل مباراة) يضع مستقبله على المحك، خاصة عند مقارنته بإريك تين هاج، الذي حقق معدل 1.72 نقطة لكل مباراة (27 هزيمة في 85 مباراة).

ترتيب متذبذب لليونايتد

توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 7 نقاط أيضًا، ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برينتفورد روبن أموريم إريك تين هاج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

