أموريم: لست قلقًا بشأن مستقبلي مع مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، أنه ليس قلقًا بشأن مستقبله مع الشياطين الحمر، وذلك بعد الخسارة أمام برينتفورد.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 أمام برينتفورد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وقال أموريم في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "أنا لا أشعر بالقلق أبدا بشأن مستقبلي، أنا لست من هذا النوع من الرجال".

سأستمر في العمل مع مانشستر يونايتد

وأضاف: "هذا ليس قراري، سأبذل قصارى جهدي في كل دقيقة أقضيها هنا."

وتزاداد التكهنات حول متسقبل أموريم مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، في ظل معاناة الفريق.

وتستمر معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعد أول 6 جولات في الدوري الإنجليزي.

وتلقى مانشستر يونايتد، الهزيمة الثالثة في الدوري الإنجليزي، ليتراجع ترتيبه في بريميرليج.

وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد، في شهر أكتوبر الماضي خلفًا لـ إيريك تين هاج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيدج 7 نقاط.