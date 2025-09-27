المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

جوارديولا يشيد بدوكو ونونيز بعد الفوز على بيرنلي بخماسية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:40 م 27/09/2025
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

جوارديولا

أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، بعد تألقه مجددًا في الانتصار العريض لفريقه على بيرنلي (5-1) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم دوكو بشكل مباشر في هدفين من خماسية السيتي، وكاد أن يضيف هدفًا رائعًا بمجهود فردي لولا تدخل الحارس مارتن دوبرافكا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: "أطلب من الأجنحة في الثلث الهجومي أن يذهبوا إلى المواجهة الفردية واحد ضد واحد. أشعر أن قرارات جيريمي في الثلث الأخير تطورت بشكل مذهل مقارنة بالماضي. صناعة أهداف، تسجيل، قراءة القنوات… إنه تهديد هائل ضد الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي".

وأضاف: "في المواقف الانتقالية قد يواجه بعض الصعوبات، لكن داخل منطقة الجزاء في مواجهة فردية يكون لا يمكن إيقافه. على مسافة خمسة أو عشرة أمتار، لا يوجد جناح يمكنه مجاراته".

وأوضح المدرب الإسباني أن وجود دوكو يجبر المنافسين على مضاعفة الرقابة، وهو ما يفتح المساحات أمام زملائه، مستشهدًا بالهدف الثاني للفريق: "عندما ينطلق دوكو يجذب معه مدافعين أو ثلاثة، وهذا يترك لاعبين آخرين أحرارًا، مثلما حدث مع جوسكو الذي وجد المساحة ليرسل العرضية في الهدف الثاني".

كما امتدح جوارديولا لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز، الذي سجل الهدف الثاني ثم ساهم في الهدف الرابع بعرضية نتج عنها هدف عكسي من ماكسيم إيستيف.

وقال جوارديولا: "نحن بحاجة لبدنية نونيز، لسرعته وطاقته. أمام بيرنلي كان مهمًا جدًا في التعامل مع الكرات الطويلة والانتقال السريع. هو لاعب وسط لكن يمتلك الرؤية لتمرير الكرات وصناعة الفرص، وأشجعه دائمًا على تكرار ذلك".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي جوارديولا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

