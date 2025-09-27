أشاد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمستوى المميز الذي يقدمه الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، بعد تألقه مجددًا في الانتصار العريض لفريقه على بيرنلي (5-1) ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم دوكو بشكل مباشر في هدفين من خماسية السيتي، وكاد أن يضيف هدفًا رائعًا بمجهود فردي لولا تدخل الحارس مارتن دوبرافكا.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: "أطلب من الأجنحة في الثلث الهجومي أن يذهبوا إلى المواجهة الفردية واحد ضد واحد. أشعر أن قرارات جيريمي في الثلث الأخير تطورت بشكل مذهل مقارنة بالماضي. صناعة أهداف، تسجيل، قراءة القنوات… إنه تهديد هائل ضد الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي".

وأضاف: "في المواقف الانتقالية قد يواجه بعض الصعوبات، لكن داخل منطقة الجزاء في مواجهة فردية يكون لا يمكن إيقافه. على مسافة خمسة أو عشرة أمتار، لا يوجد جناح يمكنه مجاراته".

وأوضح المدرب الإسباني أن وجود دوكو يجبر المنافسين على مضاعفة الرقابة، وهو ما يفتح المساحات أمام زملائه، مستشهدًا بالهدف الثاني للفريق: "عندما ينطلق دوكو يجذب معه مدافعين أو ثلاثة، وهذا يترك لاعبين آخرين أحرارًا، مثلما حدث مع جوسكو الذي وجد المساحة ليرسل العرضية في الهدف الثاني".

كما امتدح جوارديولا لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز، الذي سجل الهدف الثاني ثم ساهم في الهدف الرابع بعرضية نتج عنها هدف عكسي من ماكسيم إيستيف.

وقال جوارديولا: "نحن بحاجة لبدنية نونيز، لسرعته وطاقته. أمام بيرنلي كان مهمًا جدًا في التعامل مع الكرات الطويلة والانتقال السريع. هو لاعب وسط لكن يمتلك الرؤية لتمرير الكرات وصناعة الفرص، وأشجعه دائمًا على تكرار ذلك".