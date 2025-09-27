المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب كريستال بالاس: كنا محظوظين.. وتوقعت أن يسجل ليفربول في الدقائق الأخيرة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:54 م 27/09/2025
جلاسنر

أوليفر جلاسنر - مدرب كريستال بالاس

بدا المدير الفني النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب نادي كريستال بالاس، سعيدًا بالفوز الذي حققه اليوم السبت على حساب ليفربول.

وتفوق كريستال بالاس (2-1) على ليفربول في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل كريستال بالاس (1-1) مع ليفربول قبل أن يسجل صاحب الأرض هدفًا بـ3 نقاط في الثواني الأخيرة.

تصريحات مدرب كريستال بالاس بعد الفوز على ليفربول

وقال جلاسنر في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "هذا بالضبط ما كنت أتوقعه من مارك جويهي.. كنت أعلم أنه سيظهر بهذا التركيز كما يفعل كل مباراة وكل تدريب، كم هو لاعب رائع، ودائمًا ما يركز بشكل كامل على اللعب بأسلوب فريقنا".

وأضاف مدرب كريستال بالاس: "ما زلنا في سبتمبر، وسنستفيد من المشاعر الإيجابية التي ستساعدنا على التعافي والعمل بسرعة أكبر.. لدينا الكثير من اللقطات الإيجابية يمكن عرضها على اللاعبين، لكن هناك أيضًا أمور يجب أن نحسنها".

وأكمل: "الفوز رائع، والفوز على بطل الدوري الإنجليزي أمر رائع جدًا".

وواصل جلاسنر تصريحاته: "أعتقد أن الشوط الأول كان الأفضل لكريستال بالاس منذ قدومي إلى هنا.. عندما تواجه الأبطال، عليك أن تعلم أنهم قادرون على العودة وأن تتوقع أن يسجلوا في وقت متأخر".

قبل أن يختتم: "كنا محظوظين في بعض المواقف مع ضغط ليفربول في الشوط الثاني.. ورفعنا رؤوسنا وتمكنا من تغيير الرتم، لذا أشعر بفخر كبير باللاعبين".

وتقدم كريستال بالاس -الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم- إلى وصافة الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ليفربول.

مباراة كريستال بالاس القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

3 0
طلائع الجيش

طلائع الجيش

62

انطلاقة من زلاكا وتوغل داخل منطقة الجزاء وعرضية تصدي لها دفاع طلائع الجيش

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg