بدا المدير الفني النمساوي أوليفر جلاسنر، مدرب نادي كريستال بالاس، سعيدًا بالفوز الذي حققه اليوم السبت على حساب ليفربول.

وتفوق كريستال بالاس (2-1) على ليفربول في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل كريستال بالاس (1-1) مع ليفربول قبل أن يسجل صاحب الأرض هدفًا بـ3 نقاط في الثواني الأخيرة.

تصريحات مدرب كريستال بالاس بعد الفوز على ليفربول

وقال جلاسنر في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "هذا بالضبط ما كنت أتوقعه من مارك جويهي.. كنت أعلم أنه سيظهر بهذا التركيز كما يفعل كل مباراة وكل تدريب، كم هو لاعب رائع، ودائمًا ما يركز بشكل كامل على اللعب بأسلوب فريقنا".

وأضاف مدرب كريستال بالاس: "ما زلنا في سبتمبر، وسنستفيد من المشاعر الإيجابية التي ستساعدنا على التعافي والعمل بسرعة أكبر.. لدينا الكثير من اللقطات الإيجابية يمكن عرضها على اللاعبين، لكن هناك أيضًا أمور يجب أن نحسنها".

وأكمل: "الفوز رائع، والفوز على بطل الدوري الإنجليزي أمر رائع جدًا".

وواصل جلاسنر تصريحاته: "أعتقد أن الشوط الأول كان الأفضل لكريستال بالاس منذ قدومي إلى هنا.. عندما تواجه الأبطال، عليك أن تعلم أنهم قادرون على العودة وأن تتوقع أن يسجلوا في وقت متأخر".

قبل أن يختتم: "كنا محظوظين في بعض المواقف مع ضغط ليفربول في الشوط الثاني.. ورفعنا رؤوسنا وتمكنا من تغيير الرتم، لذا أشعر بفخر كبير باللاعبين".

وتقدم كريستال بالاس -الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم- إلى وصافة الدوري الإنجليزي، بفارق 3 نقاط عن المتصدر ليفربول.