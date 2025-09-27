واصل نادي سندرلاند مفاجآته في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتقدم نحو المركز الثالث.

ونجح سندرلاند في تحقيق فوز صعب على نوتنجهام فورست بهدف وحيد في مباراة جمعتهما على أرض الأخير في ملعب سيتي جراوند، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مفاجآت سندرلاند

تمكن سندرلاند من تسجيل هدف في مرمى نوتنجهام فورست عند حدود الدقيقة 38 عن طريق المدافع عمر ألديريتي.

وحاول نوتنجهام فورست العودة في النتيجة أمام دفاع قوي لسندرلاند، لكنه لم ينجح رغم محاولاته التي لم تتوقف طوال الدقائق الـ90، أبرزها رأسية كريس وود التي مرت بجوار المرمى.

وتقدم سندرلاند إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، وفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وحقق سندرلاند أول انتصار له خارج الأرض في منافسات الدوري الإنجليزي منذ مايو 2017، ليواصل فريق المدرب ريجيس لو بريس تقديم موسم تاريخي بعد الصعود الشاق من تشامبونشيب.

من جانبه، يظل نوتنجهام دون أي فوز تحت قيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو بعد 5 مباريات.

وأطلقت جماهير نوتنجهام فورست في ملعب سيتي جراوند، صافرات استهجان ضد بوستيكوجلو، كما هاجمت اللاعبين بعد أن هبط الفريق إلى المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي.