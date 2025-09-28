المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

تضم 7 لاعبين.. ساكا يستهدف دخول قائمة تاريخية مع أرسنال أمام نيوكاسل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:36 م 28/09/2025
ساكا

ساكا

يستهدف النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، دخول قائمة تاريخية مع الجانرز خلال مواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل أرسنال ضيفاً على نظيره نيوكاسل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ساكا يستهدف دخول قائمة تاريخية مع أرسنال

ساكا يستهدف المشاركة رقم 199 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مواجهة نيوكاسل.

ويمتلك ساكا إجمالي 54 هدفاً و45 تمريرة حاسمة مع الجانرز خلال 198 مباراة خاضها مع "الجانرز" في بطولة "بريميرليج".

وإذا سجل بوكايو ساكا أو صنع هدفًا ضد نيوكاسل، فسيصبح اللاعب الثامن الذي يساهم بشكل مباشر في تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال.

وتضم القائمة التاريخية لأرسنال 7 لاعبين ساهموا بشكل مباشر في تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، هم:

- تييري هنري.
- دينيس بيركامب.
- روبن فان بيرسي.
- إيان رايت.
- ثيو والكوت.
- سيسك فابريجاس.
- روبرت بيريس.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نيوكاسل بريميرليج ساكا

