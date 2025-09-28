المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أبرزهم ساوثجيت.. 3 مرشحين لخلافة أموريم في مانشستر يونايتد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:31 م 28/09/2025
ساوثجيت وأموريم

ساوثجيت وأموريم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد قد حدد 3 مدربين، لخلافة المدير الفني روبن أموريم، حال إقالته من منصبه.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط في فخ هزيمة جديدة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على يد مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف.

وأكد موقع "TalkSport" أن قائمة المرشحين لخلافة أموريم تضم كلا من: جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا السابق، أوليفر جلاسنر  مدرب كريستال بالاس، وأندوني إيراولا المدير الفني لفريق بورنموث.

وأضاف أن السير جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد، اتصالاً مباشراً مع ساوثجيت في الأسابيع الأخيرة، بعدما كان مرشحًا لتولي تدريب الفريق قبل أموريم، لكنه لم يرغب بالعودة للتدريب في ذلك الوقت.

وأوضح أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مترددة بشأن إقالة أموريم، على الرغم من سجله الكارثي، حيث لم يحقق سوى 33 نقطة من 34 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أنه حال اتخاذ إدارة مانشستر يونايتد قرارًا بإقالة المدرب البرتغالي، فمن المرجح أن ينتظروا حتى يوم السبت، 1 نوفمبر المقبل، لتخفيض قيمة التعويض الذي سيحصل عليه.

وعلى الرغم من أن أموريم صرح علناً بأنه سيغادر دون أي تعويض حال رحيله، لكن من المتوقع أن تكلف إقالته الآن مانشستر يونايتد حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد ساوثجيت أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg