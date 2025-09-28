كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد قد حدد 3 مدربين، لخلافة المدير الفني روبن أموريم، حال إقالته من منصبه.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط في فخ هزيمة جديدة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على يد مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف.

وأكد موقع "TalkSport" أن قائمة المرشحين لخلافة أموريم تضم كلا من: جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا السابق، أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، وأندوني إيراولا المدير الفني لفريق بورنموث.

وأضاف أن السير جيم راتكليف، مالك نادي مانشستر يونايتد، اتصالاً مباشراً مع ساوثجيت في الأسابيع الأخيرة، بعدما كان مرشحًا لتولي تدريب الفريق قبل أموريم، لكنه لم يرغب بالعودة للتدريب في ذلك الوقت.

وأوضح أن إدارة مانشستر يونايتد لا تزال مترددة بشأن إقالة أموريم، على الرغم من سجله الكارثي، حيث لم يحقق سوى 33 نقطة من 34 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار إلى أنه حال اتخاذ إدارة مانشستر يونايتد قرارًا بإقالة المدرب البرتغالي، فمن المرجح أن ينتظروا حتى يوم السبت، 1 نوفمبر المقبل، لتخفيض قيمة التعويض الذي سيحصل عليه.

وعلى الرغم من أن أموريم صرح علناً بأنه سيغادر دون أي تعويض حال رحيله، لكن من المتوقع أن تكلف إقالته الآن مانشستر يونايتد حوالي 12 مليون جنيه إسترليني.