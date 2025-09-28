أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الذي سيلعب به فريقه في مباراة نيوكاسل ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ظهر بوكايو ساكا أساسيًا في تشكيلة آرسنال لدعم الجانب الهجومي جنبًا إلى جنب مع الثنائي جيوكيريس وتروسارد.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال بطريقة (4-3-3)، حيث يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر - موسكيرا - جابرييل - ريكاردو كالافيروي.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين زوبيميندي - إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

في المقابل، يتكون تشكيل نيوكاسل من:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو - ماليك ثياو - بوتمان - دان برن.

خط الوسط: برونو جيماريش - ساندرو تونالي - جويلينتون.

خط الهجوم: ميرفي - فولتيماد - أنتوني جوردون.

