المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل آرسنال.. ساكا أساسيًا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:37 م 28/09/2025
أرسنال

فريق أرسنال - صورة أرشيفية

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الذي سيلعب به فريقه في مباراة نيوكاسل ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

ظهر بوكايو ساكا أساسيًا في تشكيلة آرسنال لدعم الجانب الهجومي جنبًا إلى جنب مع الثنائي جيوكيريس وتروسارد.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال بطريقة (4-3-3)، حيث يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر - موسكيرا - جابرييل - ريكاردو كالافيروي.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين زوبيميندي - إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - لياندرو تروسارد.

في المقابل، يتكون تشكيل نيوكاسل من:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو - ماليك ثياو - بوتمان - دان برن.

خط الوسط: برونو جيماريش - ساندرو تونالي - جويلينتون.

خط الهجوم: ميرفي - فولتيماد - أنتوني جوردون.

لمعرفة ترتيب آرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، اضغط هنا

الدوري الإنجليزي نيوكاسل آرسنال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

34 19
الزمالك

الزمالك

42

تسديدة للزمالك تصدى لها ايميل نيلسن ثم تمريرة رائعة وفاست بريك لبرشلونة تصدى لها يوسف ناجي ثم متابعة هجومية لبرشلونة والهدف الـ34

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg