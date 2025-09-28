المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

جريليش: لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي.. وأحب السهر والحفلات

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:44 م 28/09/2025
جريليش

جاك جريليش - لاعب إيفرتون

اعترف اللاعب جاك جريليش بالتقصير في فترته مع نادي مانشستر سيتي، موضحًا أنه من نوعية اللاعبين الذين يحبون السهر والحفلات.

وفشل جريليش في إثبات ذاته مع مانشستر سيتي، بعد أن وصل عام 2021 في صفقة قياسية كلفت نحو 117 مليون يورو، ليقدم 40 مساهمة تهديفية فقط خلال 157 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.

واختار جريليش الخروج من مانشستر سيتي معارًا إلى إيفرتون حتى الصيف المقبل، خاصة أنه لم يعد ضمن حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جريليش يتحدث عن مانشستر سيتي

وقال جريليش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الأحد: "الجماهير تعتقد أنني أحب السهر والحفلات، حسنًا هذا صحيح.. أحب أن أعيش حياتي وأن أستمتع بها لكن بالطبع هناك وقت ومكان للقيام بذلك".

وأضاف: "أحيانًا لم أكن أختار اللحظة المناسبة للاستمتاع.. لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي، وأقولها بصراحة، لكن لا أعتقد أن كل مشكلتي كانت بسبب ذلك فقط".

وأكمل: "ألعب بأفضل مستوى لي عندما أشعر أنني محبوب".

قبل أن يختتم: "لا أريد أن أبدو متعجرفًا، لكنني أحب عندما يقول لي المدرب (أنت اللاعب، خذ الكرة وافعل ما تريد).. أفضل أن يقول لي أحدهم ببساطة (عندما تصلك الكرة، العب واستمتع)".

وقدم جريليش أداءً جيدًا جدًا مع إيفرتون، ليصنع 4 أهداف في أول 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس.

مباراة إيفرتون القادمة
الدوري الإنجليزي إيفرتون جاك جريليش

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

34 19
الزمالك

الزمالك

42

تسديدة للزمالك تصدى لها ايميل نيلسن ثم تمريرة رائعة وفاست بريك لبرشلونة تصدى لها يوسف ناجي ثم متابعة هجومية لبرشلونة والهدف الـ34

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
