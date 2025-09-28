اعترف اللاعب جاك جريليش بالتقصير في فترته مع نادي مانشستر سيتي، موضحًا أنه من نوعية اللاعبين الذين يحبون السهر والحفلات.

وفشل جريليش في إثبات ذاته مع مانشستر سيتي، بعد أن وصل عام 2021 في صفقة قياسية كلفت نحو 117 مليون يورو، ليقدم 40 مساهمة تهديفية فقط خلال 157 مباراة في جميع المسابقات الرسمية.

واختار جريليش الخروج من مانشستر سيتي معارًا إلى إيفرتون حتى الصيف المقبل، خاصة أنه لم يعد ضمن حسابات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

جريليش يتحدث عن مانشستر سيتي

وقال جريليش في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الأحد: "الجماهير تعتقد أنني أحب السهر والحفلات، حسنًا هذا صحيح.. أحب أن أعيش حياتي وأن أستمتع بها لكن بالطبع هناك وقت ومكان للقيام بذلك".

وأضاف: "أحيانًا لم أكن أختار اللحظة المناسبة للاستمتاع.. لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي، وأقولها بصراحة، لكن لا أعتقد أن كل مشكلتي كانت بسبب ذلك فقط".

وأكمل: "ألعب بأفضل مستوى لي عندما أشعر أنني محبوب".

قبل أن يختتم: "لا أريد أن أبدو متعجرفًا، لكنني أحب عندما يقول لي المدرب (أنت اللاعب، خذ الكرة وافعل ما تريد).. أفضل أن يقول لي أحدهم ببساطة (عندما تصلك الكرة، العب واستمتع)".

وقدم جريليش أداءً جيدًا جدًا مع إيفرتون، ليصنع 4 أهداف في أول 5 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أغسطس.