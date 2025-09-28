تقرير: سافينيو يجدد عقده مع مانشستر سيتي

أكدت تقارير توصل نادي مانشستر سيتي، إلى اتفاق مع البرازيلي سافينيو لاعب الفريق، لتوقيع عقد جديد مع السماوي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد البرازيلي سافينيو جناح مانشستر سيتي، في صيف 2029 ويرغب السماوي في زيادة راتب نجمه والحفاظ عليه حتى أطول فترة ممكنة.

سافينيو مستمر مع مانشستر سيتي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، عن توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع سافينيو لتوقيع عقد جديد يبقيه مع السماوي حتى صيف 2031.

وأكد رومانو، أن مانشستر سيتي اتفق مع لاعبه سافينيو البالغ من العمر 21 عامًا، على كافة تفاصيل العقد الجديد، موضحًا أن البرازيلي أبدى ترحيبه بالاستمرار مع السماوي.

سافينيو سلاح مانشستر سيتي

انضم سافينيو إلى مانشستر سيتي في صيف 2024 قادمًا من إستاك تروا الفرنسي، ليحجز البرازيلي مقعده في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

سافينيو شارك مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق خلال 53 مباراة، في مختلف المسابقات، ونجح البرازيلي في تسجيل 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وشارك سافينيو مع مانشستر سيتي خلال 5 مباريات بالموسم الجاري، بواقع 182 دقيقة ونجح في تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.