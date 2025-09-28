المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

تقرير: سافينيو يجدد عقده مع مانشستر سيتي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:18 م 28/09/2025
سافينيو

سافينيو

أكدت تقارير توصل نادي مانشستر سيتي، إلى اتفاق مع البرازيلي سافينيو لاعب الفريق، لتوقيع عقد جديد مع السماوي خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد البرازيلي سافينيو جناح مانشستر سيتي، في صيف 2029 ويرغب السماوي في زيادة راتب نجمه والحفاظ عليه حتى أطول فترة ممكنة.

سافينيو مستمر مع مانشستر سيتي

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، عن توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع سافينيو لتوقيع عقد جديد يبقيه مع السماوي حتى صيف 2031.

وأكد رومانو، أن مانشستر سيتي اتفق مع لاعبه سافينيو البالغ من العمر 21 عامًا، على كافة تفاصيل العقد الجديد، موضحًا أن البرازيلي أبدى ترحيبه بالاستمرار مع السماوي.

سافينيو سلاح مانشستر سيتي

انضم سافينيو إلى مانشستر سيتي في صيف 2024 قادمًا من إستاك تروا الفرنسي، ليحجز البرازيلي مقعده في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

سافينيو شارك مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى الفريق خلال 53 مباراة، في مختلف المسابقات، ونجح البرازيلي في تسجيل 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وشارك سافينيو مع مانشستر سيتي خلال 5 مباريات بالموسم الجاري، بواقع 182 دقيقة ونجح في تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

