هدف تأخر 26 عاما.. فولتمايد يكتب التاريخ أمام أرسنال

سجل اللاعب الألماني نيك فولتمايد هدفًا لنيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد، أمام أرسنال.

ويحل أرسنال ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك، في مباراة جارية بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

هدف فولتمايد

نجح فولتمايد في إحراز هدف في مرمى أرسنال بالدقيقة 34 من ضربة رأسية متقنية.

واحتج أرسنال على هدف نيوكاسل يونايتد بحجة دفع فولتمايد أحد اللاعبين أثناء ارتقائه عاليًا من أجل اللحاق بالكرة، لكن الحكم احتسب الهدف دون العودة إلى تقنية الـVAR.

وبحسب شبكة سكواكا للأرقام القياسية، أصبح فولتمايد أول لاعب ألماني يسجل هدفًا لنيوكاسل ضد أرسنال منذ 26 عامًا، بالتحديد منذ هدف ديتمار هامان في فبراير 1999.

وأحرز فولتمايد الذي يبلغ طوله 198 سم، هدفين في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص نيوكاسل يونايتد، كلاهما بالرأس.

وكان فولتمايد سجل هدفًا واحدًا من ضربة رأسية مع شتوتجارت خلال 36 مباراة خاضها مع الفريق الألماني في جميع المسابقات الرسمية، ما يوضح تحسن صاحب الـ23 عامًا في هذا الشأن.

يشار إلى أن فولتمايد انضم إلى نيوكاسل في الصيف، من أجل تعويض رحيل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك نحو ليفربول.