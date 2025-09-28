المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
6 دقائق مجنونة.. آرسنال يخطف فوزًا قاتلاً على نيوكاسل ويشعل الصراع مع ليفربول (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:43 م 28/09/2025
ارسنال

جانب من مباراة نيوكاسل وآرسنال

حقق فريق آرسنال فوزًا قاتلاً على حساب نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق نيوكاسل عن طريق مهاجمه الألماني نيك وولتيماد في الدقيقة (35) من الشوط الأول.

في المقابل، انتفض آرسنال في آخر ست دقائق من المباراة، بداية من البديل مايكل ميرينو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة (84) برأسية رائعة، ثم جاء الهدف القاتل عن طريق جابرييل دوس سانتوس في الدقيقة (90) من كرة رأسية أيضًا.

واستغل آرسنال سقوط منافسه ليفربول في هذه الجولة، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد (13 نقطة)، ويضيق الخناق على "الريدز" المتصدرين برصيد (15 نقطة).

وكان فريق ليفربول قد تعرض لخسارة مفاجئة من كريستال بالاس بنتيجة 2-1 يوم السبت، لتكون هذه الهزيمة الأولى لـ"الريدز" بعد خمس انتصارات متتالية.

ومن المقرر أن يلعب آرسنال مباراته المقبلة ضد وست هام يونايتد يوم السبت المقبل في إطار الأسبوع السابع، ويأمل "الجانرز" في استغلال هذه اللحظة لدخول ليفربول في مباراة قوية ضد تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأحد المقبل.

وينتظر آرسنال أيضًا مباراة أوروبية هذا الأسبوع، حيث يستضيف أولمبياكوس اليوناني مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب "الإمارات" في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان "الجانرز" قد بدأوا مشوارهم الأوروبي بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "سان ماميس" في إسبانيا.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل آرسنال

