اقترب نادي أرسنال كثيرًا من صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم الأحد، بعدما تفوق بهدفين لواحد على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وتأخر أرسنال بهدف أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك، قبل أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

استغل أرسنال، سقوط ليفربول في فخ الهزيمة أمام كريستال بالاس، ليقلص الفارق في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأصبح الفارق بين الوصيف أرسنال والمتصدر ليفربول، نقطتين فقط، ما يبشر بمنافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويغيب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

ويستقبل أرسنال في مباراته المقبلة على ملعب الإمارات، الجار وست هام يونايتد، بينما يحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في ستامفورد بريدج.