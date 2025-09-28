المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
اقترب من المتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على نيوكاسل

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:43 م 28/09/2025
أرسنال

من مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال

اقترب نادي أرسنال كثيرًا من صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026، اليوم الأحد، بعدما تفوق بهدفين لواحد على مضيفه نيوكاسل يونايتد.

وتأخر أرسنال بهدف أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب سانت جيمس بارك، قبل أن يقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

استغل أرسنال، سقوط ليفربول في فخ الهزيمة أمام كريستال بالاس، ليقلص الفارق في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأصبح الفارق بين الوصيف أرسنال والمتصدر ليفربول، نقطتين فقط، ما يبشر بمنافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويغيب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

ويستقبل أرسنال في مباراته المقبلة على ملعب الإمارات، الجار وست هام يونايتد، بينما يحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي في ستامفورد بريدج.

مباراة أرسنال القادمة
