كلام فى الكورة
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

ساكا: لنا ركلة جزاء أمام نيوكاسل لم تحتسب.. ولا يوجد أفضل من الأهداف المتأخرة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:00 م 28/09/2025
ساكا

ساكا - لاعب أرسنال

أبدى بوكايو ساكا، مهاجم أرسنال، سعادته بتحقيق الفوز ضد نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر أرسنال على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ساكا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "أمر لا يُصدق، لا يوجد أفضل من هدف فوز متأخر في كرة القدم، أنا في غاية السعادة".

وأضاف: "يكون الأمر صعبًا عندما تكون على مقاعد البدلاء ولا تستطيع السيطرة على المباراة، لكن عندما يكون لدينا ميكيل ميرينو وجابرييل الأمر يختلف، لدي ثقة كبيرة في زملائي".

أما عن عدم احتساب ركلة جزاء.. قال ساكا: "هناك بعض الأمور التي يمكننا التحدث عنها، على سبيل المثال ركلة الجزاء، بالنسبة لي، إذا كان لدينا تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فهذا خطأ واضح، وحقيقة أن الحكم استغرق كل هذا الوقت لاتخاذ القرار تُظهر أنه ليس خطأً واضحًا".

وأنهى: "مثل هذه الأمور دائمًا ما تصب في مصلحتنا، لكننا اليوم حصلنا على ما نستحقه، ولهذا السبب نحن جميعًا سعداء للغاية".

مباراة نيوكاسل القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي نيوكاسل ساكا

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

