أبدى بوكايو ساكا، مهاجم أرسنال، سعادته بتحقيق الفوز ضد نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتصر أرسنال على نيوكاسل خارج ملعبه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ساكا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس: "أمر لا يُصدق، لا يوجد أفضل من هدف فوز متأخر في كرة القدم، أنا في غاية السعادة".

وأضاف: "يكون الأمر صعبًا عندما تكون على مقاعد البدلاء ولا تستطيع السيطرة على المباراة، لكن عندما يكون لدينا ميكيل ميرينو وجابرييل الأمر يختلف، لدي ثقة كبيرة في زملائي".

أما عن عدم احتساب ركلة جزاء.. قال ساكا: "هناك بعض الأمور التي يمكننا التحدث عنها، على سبيل المثال ركلة الجزاء، بالنسبة لي، إذا كان لدينا تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فهذا خطأ واضح، وحقيقة أن الحكم استغرق كل هذا الوقت لاتخاذ القرار تُظهر أنه ليس خطأً واضحًا".

وأنهى: "مثل هذه الأمور دائمًا ما تصب في مصلحتنا، لكننا اليوم حصلنا على ما نستحقه، ولهذا السبب نحن جميعًا سعداء للغاية".