أظهر إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، حزنه الشديد من الخسارة أمام أرسنال مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب نيوكاسل في تصريحات عبر قناة بي بي سي: "هدفان متأخران للغاية هنا على أرضنا يؤلماننا. علينا أن نفكر مليًا ونعترف بأننا لم نكن في أفضل حالاتنا. لم يكن هناك نقص في الجهد، ولكن من الناحية الكروية، لم يكن ذلك كافيًا".

وأضاف: "ربما كان هذا هو العامل الحاسم، عدد الركلات الركنية. أعتقد أن أوديجارد أحدث فرقًا في أدائهم العام. ضغط المباراة أثبت جدارته في النهاية. لم يكن هناك نقص في الجهد، ولكن التفاصيل الصغيرة كلفتنا الكثير".

أما عن قرارات ركلات الجزاء خلال المباراة.. قال: "الأمر دائمًا بيد تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ويجب أن أثق في كلا القرارين - قرار لنا وقرار ضدنا".

وعن العودة إلى مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس: "المباراة جيدة، علينا أن نتجاوز هزيمة اليوم المؤلمة، فلدينا مباراة أخرى بعدها قريبًا، نريد استعادة الثقة".

وعن إصابة تينو ليفرامينتو.. قال: "لا يبدو الأمر جيدًا. خروجه على نقالة لا يبدو جيدًا."