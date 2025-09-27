مانشستر يونايتد يحدد بديل أموريم

بدأ نادي مانشستر يونايتد في التخطيط لمستقبل المدير الفني، في حال رحيل البرتغالي روبن أموريم، إذا استمرت نتائج الفريق السلبية.

ويتعرض أموريم لانتقادات من الجماهير على خلفية سوء النتائج، وكان آخرها الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 3-1.

وجاءت هذه الخسارة ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الإسباني تشافي هيرنانديز.

ويعتبر آخر فريق عمل معه المدرب الإسباني تشافي هو برشلونة، قبل أن يتعرض للإقالة في عام 2024.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 6 جولات من الدوري، حيث لم يحقق "الشياطين الحمر" سوى انتصارين فقط.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد سندرلاند يوم السبت المقبل في لقاء سيُقام على ملعب "أولد ترافورد".