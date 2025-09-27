المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

مانشستر يونايتد يحدد بديل أموريم

محمد همام

كتب - محمد همام

09:35 م 28/09/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

بدأ نادي مانشستر يونايتد في التخطيط لمستقبل المدير الفني، في حال رحيل البرتغالي روبن أموريم، إذا استمرت نتائج الفريق السلبية.

ويتعرض أموريم لانتقادات من الجماهير على خلفية سوء النتائج، وكان آخرها الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة 3-1.

وجاءت هذه الخسارة ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الإسباني تشافي هيرنانديز.

ويعتبر آخر فريق عمل معه المدرب الإسباني تشافي هو برشلونة، قبل أن يتعرض للإقالة في عام 2024.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 6 جولات من الدوري، حيث لم يحقق "الشياطين الحمر" سوى انتصارين فقط.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد سندرلاند يوم السبت المقبل في لقاء سيُقام على ملعب "أولد ترافورد".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم تشافي هيرنانديز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

