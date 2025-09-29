تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إصابة لاعبه رودري ومستقبل بعض العناصر بالفريق، وذلك عقب الفوز الكبير على بيرنلي بنتيجة 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا أن رودري يعاني من إصابة في الركبة، قائلاً: "هو يشعر بألم شديد في ركبته. أخبرني قبل لقاء بيرنلي أنه لا يستطيع اللعب بسبب هذه الآلام، نعم هي نفس الركبة التي أصيب بها من قبل، لذلك شارك لاعب آخر بدلاً منه."

وبشأن العروض المقدمة لنجمه الشاب سافينيو، رد المدرب الإسباني: "كنا واضحين في رغبتنا بالاحتفاظ به، ربما عرض توتنهام لم يكن كافياً. لعب كثيراً الموسم الماضي، ويستطيع المشاركة على كلا الجانبين، يتمتع بسرعة مذهلة وهو لاعب رائع."

أما عن هدافه إيرلينج هالاند، فقال جوارديولا: "نعم يجب مقارنته بميسي ورونالدو. في سنه، ربما تكون أرقامه أفضل، لكن مر شهران فقط. ميسي ورونالدو يقدمان هذا المستوى منذ 15 أو 20 عاماً، بينما إيرلينج لا يزال شاباً، لكنه بالفعل في هذا المستوى من حيث الأهداف."

كما تطرق جوارديولا للحديث عن مستقبل نيكو أوريلي قائلاً: "النادي سيحاول تمديد عقده، وأنا متأكد من ذلك. نيكو يتطور بشكل كبير، وله دور مؤثر معنا سواء في الكرات الثابتة أو البناء الهجومي. نحن سعداء جداً بما يقدمه."