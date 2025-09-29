أحدث الموضوعات
فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
-
149
-
عدد المباريات59
-
صانع الأهداف
-
هداف البطولة
إعلان
فيديو قد يعجبك
إعلان
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
40,000,000
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟
أبرزهم زيزو وعاشور.. الإصابة تحرم 8 لاعبين من ديربي الأهلي والزمالك
بين الحذر والاندفاع.. تريزيجيه يمنح النحاس مرونة تكتيكية في خطة القمة (تحليل)
حل استثنائي بعد استبعاد أفشة وإمام.. كيف يواجه الأهلي أزمة "صانع اللعب" ضد الزمالك؟
إعلان