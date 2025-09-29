المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

جوارديولا: هالاند يستحق المقارنة بميسي ورونالدو رغم صغر سنه

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:43 ص 29/09/2025
هالاند

هالاند

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إصابة لاعبه رودري ومستقبل بعض العناصر بالفريق، وذلك عقب الفوز الكبير على بيرنلي بنتيجة 5-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح جوارديولا أن رودري يعاني من إصابة في الركبة، قائلاً: "هو يشعر بألم شديد في ركبته. أخبرني قبل لقاء بيرنلي أنه لا يستطيع اللعب بسبب هذه الآلام، نعم هي نفس الركبة التي أصيب بها من قبل، لذلك شارك لاعب آخر بدلاً منه."

وبشأن العروض المقدمة لنجمه الشاب سافينيو، رد المدرب الإسباني: "كنا واضحين في رغبتنا بالاحتفاظ به، ربما عرض توتنهام لم يكن كافياً. لعب كثيراً الموسم الماضي، ويستطيع المشاركة على كلا الجانبين، يتمتع بسرعة مذهلة وهو لاعب رائع."

أما عن هدافه إيرلينج هالاند، فقال جوارديولا: "نعم يجب مقارنته بميسي ورونالدو. في سنه، ربما تكون أرقامه أفضل، لكن مر شهران فقط. ميسي ورونالدو يقدمان هذا المستوى منذ 15 أو 20 عاماً، بينما إيرلينج لا يزال شاباً، لكنه بالفعل في هذا المستوى من حيث الأهداف."

كما تطرق جوارديولا للحديث عن مستقبل نيكو أوريلي قائلاً: "النادي سيحاول تمديد عقده، وأنا متأكد من ذلك. نيكو يتطور بشكل كبير، وله دور مؤثر معنا سواء في الكرات الثابتة أو البناء الهجومي. نحن سعداء جداً بما يقدمه."

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

