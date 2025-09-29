لا يزال البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، يحظى بدعم إدارة النادي، رغم استمرار النتائج الكارثية للفريق تحت قيادته.

مانشستر يونايتد سقط أمام برينتفورد يوم السبت الماضي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مرشحين محتملين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، مؤكدة أن قرار الإقالة ليس بعيدا.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" البريطانية، فإن مصادر في النادي أفادت أن أموريم يحظى بدعم صانعي القرار في يونايتد، ولا يُتوقع وجود بديل له، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت أن إدارة النادي الإنجليزي تقف في قدرة المدرب البرتغالي على تصحيح الأوضاع، بعدما استثمر النادي 225.32 مليون جنيه إسترليني في 4 تعاقدات خلال الصيف.

أموريم، البالغ من العمر 40 عاما، مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج يونايتد الكارثية شهدت أيضا الخروج المبكر من كأس رابطة الدوري الإنجليزي على يد جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، الشهر الماضي.

وبهذا فإن فرصة يونايتد الوحيدة للفوز بالألقاب هذا الموسم تكمن في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أن الفريق فشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية.

