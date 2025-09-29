المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وسط شكوك حول مستقبله.. إدارة مانشستر يونايتد تواصل دعمها لأموريم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:00 ص 29/09/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

لا يزال البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، يحظى بدعم إدارة النادي، رغم استمرار النتائج الكارثية للفريق تحت قيادته.

مانشستر يونايتد سقط أمام برينتفورد يوم السبت الماضي بنتيجة 1-3 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط يحتل بها المركز الـ14.

وتداولت تقارير إعلامية أسماء عدة مرشحين محتملين لخلافة أموريم في تدريب يونايتد، مؤكدة أن قرار الإقالة ليس بعيدا.

لكن وفقا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" البريطانية، فإن مصادر في النادي أفادت أن أموريم يحظى بدعم صانعي القرار في يونايتد، ولا يُتوقع وجود بديل له، على الأقل في الوقت الحالي.

وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت أن إدارة النادي الإنجليزي تقف في قدرة المدرب البرتغالي على تصحيح الأوضاع، بعدما استثمر النادي 225.32 مليون جنيه إسترليني في 4 تعاقدات خلال الصيف.

أموريم، البالغ من العمر 40 عاما، مرتبط بعقد مع يونايتد حتى عام 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج يونايتد الكارثية شهدت أيضا الخروج المبكر من كأس رابطة الدوري الإنجليزي على يد جريمسبي تاون، المنافس بدوري الدرجة الرابعة، الشهر الماضي.

وبهذا فإن فرصة يونايتد الوحيدة للفوز بالألقاب هذا الموسم تكمن في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث أن الفريق فشل في التأهل إلى أي بطولة أوروبية.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg