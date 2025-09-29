المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التعثرات.. تشيلسي يحدد موعد تقييم عمل ماريسكا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:04 م 29/09/2025
ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي حسم مستقبل مدربه إنزو ماريسكا، في ظل الأداء المتواضع للفريق مؤخرا.

تعرض تشيلسي لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

وبات تشيلسي الآن في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر، قبل المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة السابعة الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن ماريسكا لا يزال يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة تشيلسي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي لن يتطلع لتقييم أداء ماريسكا حتى نهاية الموسم الحالي (2025-2026).

ورغم التعثرات المتتالية لبطل كأس العالم للأندية، فإن إدارة النادي "لا تشعر بالذعر بسبب التراجع الطفيف الذي يعاني منه الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف تشيلسي هذا الموسم هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهة بنفيكا (الثلاثاء) في دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي إنزو ماريسكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg