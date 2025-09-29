بعد التعثرات.. تشيلسي يحدد موعد تقييم عمل ماريسكا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي حسم مستقبل مدربه إنزو ماريسكا، في ظل الأداء المتواضع للفريق مؤخرا.

تعرض تشيلسي لهزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام مانشستر يونايتد وبرايتون.

وبات تشيلسي الآن في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر، قبل المواجهة التي تجمع بينهما في الجولة السابعة الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن ماريسكا لا يزال يحظى بدعم كامل من مجلس إدارة تشيلسي.

وأوضح التقرير أن تشيلسي لن يتطلع لتقييم أداء ماريسكا حتى نهاية الموسم الحالي (2025-2026).

ورغم التعثرات المتتالية لبطل كأس العالم للأندية، فإن إدارة النادي "لا تشعر بالذعر بسبب التراجع الطفيف الذي يعاني منه الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدف تشيلسي هذا الموسم هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي.

ويستعد الفريق اللندني لمواجهة بنفيكا (الثلاثاء) في دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج".

