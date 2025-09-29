المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التعادل يحسم موقعة إيفرتون ووست هام بالدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:55 م 29/09/2025
وست هام

مباراة إيفرتون أمام وست هام

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين إيفرتون ووست هام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بين إيفرتون ووست هام بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.

التعادل سيد الموقف

افتتح مايكل كين التسجيل لصالح إيفرتون، في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليضع فريقه في المقدمة أمام وست هام يونايتد.

وحافظ إيفرتون على تفوقه وسيطرته على مجريات المباراة أمام وست هام يونايتد، حتى نجح الأخير في تعديل النتيجة خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني.

وأحرز جارود بوين، لاعب وست هام، هدف التعادل لفريقه بالدقيقة 65، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية، محافظًا على آمال المطارق في المواجهة.

ظل التعادل سيد الموقف حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، رغم محاولات الثنائي للتسجيل من خلال الفرص العديدة التي أتيحت لهما.

ورفع أيفرتون رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما وصل وست هام إلى النقطة الرابعة التي وضعته في المركز قبل الأخير.

مباراة إيفرتون القادمة
