المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد نهاية الجولة السادسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:06 ص 30/09/2025
وست هام

مباراة إيفرتون أمام وست هام

انتهت مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمواجهة التي جمعت بين إيفرتون ووست هام يونايتد.

وانتهت منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت غزارة تهديفية واضحة والعديد من المواجهات الهامة.

ليفربول يعتلي القمة

حافظ نادي ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعثره أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة من المسابقة بهدفين مقابل هدف.

حيث يعتلي ليفربول القمة برصيد 15 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه آرسنال بفارق نقطتين، وتواجد "الجانرز" في الوصافة بعد أن تمكن الفريق من تحقيق فوز هام أمام نيوكاسل بنتيجة (2-1).

كريستال بالاس بتفوقه على ليفربول، اقتحم المربع الذهبي إذ تواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما جاء توتنهام رابعًا برصيد 11 نقطة.

ويتساوى توتنهام صاحب المركز الخامس، مع سندرلاند وبورنموث في عدد النقاط، إلا أن السبيرز كانت لهم الأفضلية بفارق عدد الأهداف.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- ليفربول: 15 نقطة

- آرسنال: 13 نقطة

- كريستال بالاس: 12 نقطة

- توتنهام: 11 نقطة

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي آرسنال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg