بعد نهاية الجولة السادسة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمواجهة التي جمعت بين إيفرتون ووست هام يونايتد.

وانتهت منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت غزارة تهديفية واضحة والعديد من المواجهات الهامة.

ليفربول يعتلي القمة

حافظ نادي ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعثره أمام كريستال بالاس في الجولة السادسة من المسابقة بهدفين مقابل هدف.

حيث يعتلي ليفربول القمة برصيد 15 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه آرسنال بفارق نقطتين، وتواجد "الجانرز" في الوصافة بعد أن تمكن الفريق من تحقيق فوز هام أمام نيوكاسل بنتيجة (2-1).

كريستال بالاس بتفوقه على ليفربول، اقتحم المربع الذهبي إذ تواجد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما جاء توتنهام رابعًا برصيد 11 نقطة.

ويتساوى توتنهام صاحب المركز الخامس، مع سندرلاند وبورنموث في عدد النقاط، إلا أن السبيرز كانت لهم الأفضلية بفارق عدد الأهداف.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

- ليفربول: 15 نقطة

- آرسنال: 13 نقطة

- كريستال بالاس: 12 نقطة

- توتنهام: 11 نقطة