المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

- -
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

- -
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر آيت نوري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:21 م 30/09/2025
آيت نوري

ريان آيت نوري

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن تحديث جديد بأسعار لاعبي "فانتازي بريميرليج"، وذلك بعد وصول الجولة السادسة إلى نهايتها.

واختتمت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي أمس الإثنين، بينما تنطلق الجولة السابعة يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويعتبر سعر اللاعب من أهم العوامل المؤثرة في لعبة الفانتازي، إذ يتعين على كل مدرب تكوين تشكيلته بميزانية إجمالية لا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر صباح اليوم الثلاثاء، فقد انخفضت أسعار عدة لاعبين بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني)، بينما لم ترتفع أسعار أي لاعب.

ويأتي ريان آيت نوري، ظهير مانشستر سيتي، على رأس اللاعبين الذين تغيرت أسعارهم، حيث انخفض سعره ليصبح 5.8 مليون يورو.

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 30 سبتمبر 2025

أوين بيفان (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريمي ريس-دوتين (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

رايان آيت نوري (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

تشيدو أوبـي (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جوزيه سا (وولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي فانتازي يلا كورة فانتازي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg