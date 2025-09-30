فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر آيت نوري

كشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن تحديث جديد بأسعار لاعبي "فانتازي بريميرليج"، وذلك بعد وصول الجولة السادسة إلى نهايتها.

واختتمت الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي أمس الإثنين، بينما تنطلق الجولة السابعة يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويعتبر سعر اللاعب من أهم العوامل المؤثرة في لعبة الفانتازي، إذ يتعين على كل مدرب تكوين تشكيلته بميزانية إجمالية لا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا للتحديث الصادر صباح اليوم الثلاثاء، فقد انخفضت أسعار عدة لاعبين بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني)، بينما لم ترتفع أسعار أي لاعب.

ويأتي ريان آيت نوري، ظهير مانشستر سيتي، على رأس اللاعبين الذين تغيرت أسعارهم، حيث انخفض سعره ليصبح 5.8 مليون يورو.

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 30 سبتمبر 2025

أوين بيفان (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريمي ريس-دوتين (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

رايان آيت نوري (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

تشيدو أوبـي (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جوزيه سا (وولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا