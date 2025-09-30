المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ساليبا: لست مثل أرنولد.. وسأبقى مع أرسنال من أجل الفوز بالبطولات

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:06 م 30/09/2025
ساليبا

ساليبا يجدد عقده مع أرسنال

تحدث اللاعب الفرنسي ويليام ساليبا بشأن تجديد عقده مع نادي أرسنال حتى يونيو 2030، موضحًا أنه لم يفكر أبدًا في الرحيل نحو ريال مدريد.

وظهر ساليبا على طاولة المطلوبين في نادي ريال مدريد، لكن صاحب الـ24 عامًا فضل البقاء بين صفوف فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

تصريحات ساليبا عن أرسنال ومدريد

وقال ساليبا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "يجب أن أواصل تقديم المستويات نفسها مع أرسنال من أجل الفوز بالبطولات.. بصراحة لم أفكر في الرحيل نحو أندية أخرى، وأردت البقاء لسنوات أطول".

واستفاض بشأن اهتمام ريال مدريد: "ترينت ألكسندر أرنولد فاز ببعض الألقاب مع ليفربول قبل الانضمام إلى ريال مدريد.. أما أنا، فلم أفز بأي شيء باستثناء الدرع الخيرية، لذا أريد البقاء والفوز بالكثير من البطولات، أحب أرسنال ولا أستطيع أن أتركه من دون أن أرد له شيئًا ".

وأكمل: "واجهت بعض الصعوبات في بداية مسيرتي مع أرسنال.. كنت غاضبًا عندما لم ألعب كثيرًا، لكن هذه هي كرة القدم، عليك أن تقاتل".

قبل أن يختتم: "قميص هنري مع أرسنال كان أول قميص اشتريته.. بالنسبة لي كان لاعبًا من طراز عالمي، وأحببته، وتابعته باهتمام ربما لأنه فرنسي وأنا فرنسي".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ويليام ساليبا

