كلام فى الكورة
أموريم غير مقتنع.. مانشستر يونايتد يبحث عن حارس جديد في يناير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:38 م 30/09/2025
أموريم

البرتغالي روبن أموريم

يسعى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، رغم تعاقد النادي مؤخرًا مع البلجيكي الشاب سين لامينز.

من يحمي مرمى مانشستر يونايتد؟

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن أموريم غير مقتنع تمامًا بجاهزية لامينز (23 عامًا) لحماية عرين الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تذبذب مستوى الحراس المتاحين.

إدارة مانشستر يونايتد تواصل دعمها لأموريم

فقد تمت إعارة الكاميروني أندريه أونانا، بينما لم يقدم التركي ألتاي بايندير الأداء المنتظر، ما زاد من حاجة الفريق إلى حارس أكثر موثوقية.

ورغم ذلك، يرى البعض أن منح لامينز المزيد من الفرص قد يكون الخيار الأفضل، خاصة أنه يتمتع بموهبة واعدة وقدرة على إثبات نفسه في البريميرليج، بدلاً من إنفاق ميزانية إضافية على مركز الحراسة في يناير، بينما يحتاج الفريق إلى تدعيم مراكز أخرى أكثر إلحاحًا.

وأكدت تقارير أن الحارس البلجيكي انضم إلى مانشستر يونايتد من أجل المشاركة بانتظام، وليس الجلوس على مقاعد البدلاء، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد مستقبله مع الفريق الأول.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الانتقالات الشتوية روبن أموريم أندريه أونانا سين لامينز ألتاي بايندير البريميرليج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

