صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول إنسايدر

يونايتد يبحث عن حارس جديد

يسعى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، رغم تعاقد النادي مؤخرًا مع البلجيكي الشاب سين لامينز.

أموريم غير مقتنع تمامًا بجاهزية لامينز (23 عامًا) لحماية عرين الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تذبذب مستوى الحراس المتاحين.

سكاي سبورتس

رسالة إيكيتيكي لإيزاك

يرى اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي أنه قادر على اللعب مع زميله السويدي ألكسندر إيزاك في تشكيل واحد، موضحًا أنه سيستفيد من تواجد لاعب مثله في نادي ليفربول.

وقال إيكيتيكي: "أعتقد أنه من الجيد أن يكون هناك أكثر من مهاجم، لا أتخيل وجود نادٍ كبير مثل ليفربول يعتمد على مهاجم واحد فقط، لذا وجود إيزاك أمر جيد".

مانشستر إيفنينج

استمرار غياب مرموش

تلقى مانشستر سيتي دفعة قوية قبل رحلته الأوروبية إلى فرنسا لمواجهة موناكو مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعودة الثنائي رودري وريان شرقي إلى التدريبات الجماعية.

ورغم هذه الأنباء الإيجابية، يفتقد مانشستر سيتي جهود ثلاثة من عناصره البارزين، وهم عبد القادر خوسانوف، ريان آيت نوري، وعمر مرموش، حيث ينتظر أن يعودوا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

الصحافة الإسبانية

موقع ريال مدريد

تفاهم مبابي وجولر

تحدث كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مدى التفاهم مع زميله في الفريق أردا جولر، بعد أن ظهر ذلك خلال مباراة كايرات التي جرت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

قال مبابي: "هناك علاقة جيدة، إنه شاب يتمتع بجودة عالية وموهبة هائلة، نحاول مساعدته على تقديم أفضل ما لديه للفريق، إنه يلعب بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي ونحن سعداء جدًا بوجوده في فريقنا".

سبورت

خليفة ليفاندوفسكي

استقر نادي برشلونة، على اسمين بارزين ضمن قائمة من المرشحين التي وضعها البلوجرانا لتحديد خليفة ليفاندوفسكي في الفريق، وهما إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد.

وارتبط اللاعبان بالانتقال إلى برشلونة في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، وسط متابعة إعلامية متواصلة لاحتمالية انضمام أحدهما لتعزيز خط الهجوم الكتالوني في المستقبل القريب.

ألونسو معجب بمبابي

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، عقب فوز فريقه أمام كايرات في المباراة التي جرت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا بهدف واضح وهو الفوز بالمباراة، إنها بطولة مختلفة وأردنا أن نبدأ بداية جيدة، الخطوة التالية مهمة حيث ستكون ضد يوفنتوس، لقد أنجزنا العمل وحققنا الهدف المطلوب".

وأضاف: "مبابي حاسم في كل مباراة، إنه حاسم أمام المرمى وعلينا التعاون معه لمنحه الفرص، كان هدفه الأول في الديربي مذهلاً، نحتاج إلى أن يزدهر أداؤه، أنا سعيد به، يمكنه أن يقدم موسمًا رائعًا".

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو ويب

نهاية أزمة دي بروين

أنهى المدير الفني أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي، أزمة اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين بعدما ظهر غاضبًا عقب استبداله في مباراة الخسارة (2-1) أمام ميلان.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: "لا أحب أن أتحدث عن الأفراد، والموضوع انتهى.. أعرف ما يمكن لدي بروين أن يقدمه لنا، وإذا كان الفريق جيدًا فسيكون جيدًا، أما إذا عانى الفريق فسيعاني هو أيضًا".

ويستعد نابولي لمواجهة سبورتينج لشبونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء

فوتبول إيطاليا

عودة لوكمان

عاد النيجيري أديمولا لوكمان إلى المشاركة أساسيًا مع أتالانتا لأول مرة هذا الموسم.

وظهر لوكمان أساسيًا في فوز أتالانتا (2-1) على كلوب بروج في إطار الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا، كما حصل على إشادة خاصة من المدرب إيفان يوريتش.

وقال يوريتش: "لوكمان يملك جودة عالية، وأعتقد أن لقاء كلوب بروج كان فرصة جيدة بالنسبة له من أجل العودة إلى المشاركة.. إنه رياضي ممتاز".

الصحافة الفرنسية

ليكيب

جاهزية ثنائي باريس

تدرب الثنائي فابيان رويز وجواو نيفيز لاعبا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل طبيعي قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

بينما تحوم الشكوك حول فيتينيا لاعب خط وسط النادي الباريسي، الذي لم يشارك بشكل كامل أثناء الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب "مونتجويك".

لو باريزيان

فخر حكيمي

أعرب المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، عن فخره بعد احتلال المركز السادس في قائمة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم.

وقال حكيمي: "لا أشعر بخيبة الأمل بعد إعلان نتائج الكرة الذهبية، من الرائع التواجد في قائمة الـ30 لاعب، وأنتم كصحفيين قررتوا أن أتواجد في المركز السادس وهذا شيء لم أحلم به".

الصحافة الألمانية

بيلد

تشكيل بايرن

أجرى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ تغييرات على تشكيلته الأساسية في خمسة مراكز مقارنة بالفوز 4-0 على فيردر بريمن في الدوري الألماني، وذلك خلال مباراة بافوس في دوري أبطال أوروبا.

وانتقل جوناثان تاه، وساشا بوي، وليون جوريتسكا، وتوم بيشوف، وسيرج غنابري إلى مقاعد البدلاء، وانضم إلى التشكيل الأساسي كلا من رافائيل جيريرو، وجوشوا كيميتش، وألكسندر بافلوفيتش، ونيكولاس جاكسون، ومينجاي كيم.

تألق كين

واصل هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، تألقه مع الفريق البافاري بعدما سجل ثنائية في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد بافوس في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز كين الهدف الأول له في المباراة عند الدقيقة 15، قبل أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 34، ليصل إلى الهدف رقم 17 في الموسم الحالي مع الفريق البافاري، وذلك بعدما شارك في 8 لقاءات سجل خلالهم 15 هدفا في جميع المسابقات وقدم 3 تمريرات حاسمة.