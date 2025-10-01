المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد جلسة مع أموريم.. مالاسيا يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:05 م 01/10/2025
تيريل مالاسيا لاعب مانشستر يونايتد

مالاسيا

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن المدافع الهولندي تايريل مالاسيا عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لمانشستر يونايتد اليوم، بعد فترة من التواجد مع فريق تحت 23 عامًا.

وجاءت عودة اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وفق الخطة الموضوعة مسبقًا، عقب جلسة جمعته بالمدير الفني روبين أموريم هذا الأسبوع.

وأوضحت التقارير أن مالاسيا أظهر التزامًا كبيرًا خلال مشاركته مع الفريق الرديف، بل طلب بنفسه خوض المباريات للحفاظ على جاهزيته قبل أن تتم إعادته لتدريبات الفريق الأول.

وكان مالاسيا قد تدرب بشكل منفصل منذ فترة الإعداد الصيفية بعد فشل انتقاله من النادي، فيما لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ 26 يناير الماضي.

وبالرغم من أنه مسجل في قائمة يونايتد للموسم الجاري، إلا أن مشاركته الفورية مع الفريق في البريميرليج تبدو غير مرجحة.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مالاسيا

