لإنقاذ الموسم.. أسطورة آرسنال مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:55 م 01/10/2025
أموريم

روبن أموريم

يواجه مانشستر يونايتد ضغوطاً متزايدة في أولد ترافورد، حيث تتصاعد التكهنات حول مستقبل المدرب روبن أموريم بعد أداء الفريق المخيب للآمال هذا الموسم.

وفي خطوة مفاجئة، أفادت تقارير أن النادي يضع أسطورة آرسنال السابق، سيسك فابريجاس، ضمن القائمة المختصرة لخلافة أموريم في حال اتخاذ قرار بإقالته.

وفقاً لموقع "فور فور تو"، يعتبر فابريجاس، الذي يشغل حالياً منصب المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، مرشحاً محتملاً لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر.

يأتي هذا الاهتمام في ظل الانتقادات الموجهة لأموريم بسبب النتائج المتذبذبة والتكتيكات غير المتناسقة، مما دفع إدارة النادي إلى البحث عن بدائل.

مسيرة فابريجاس كلاعب ومدرب

اشتهر فابريجاس، نجم خط الوسط الإسباني السابق، بأسلوبه الإبداعي ورؤيته الثاقبة خلال فترته مع آرسنال بين عامي 2003 و2011، حيث أصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب، وحقق نجاحاً ملحوظاً مع كومو، حيث أظهر قدراته في تطوير اللاعبين الشباب وتطبيق أسلوب لعب هجومي مبتكر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

مانشستر يونايتد سيسك فابريجاس آرسنال كومو أولد ترافورد روبن أموريم الدوري الإنجليزي

