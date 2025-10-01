المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقة مؤقتة قبل الصيف.. كيف يخطط ليفربول لإنقاذ دفاعه في يناير؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:59 م 01/10/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

ليفربول في ورطة دفاعية

يستعد ليفربول للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن مدافع جديد يعزز صفوفه بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، وعلى رأسها غياب الشاب الإيطالي جيوفاني ليوني حتى نهاية الموسم.

خطة انتقالات قصيرة المدى

تعرض ليوني لإصابة قوية أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، ما ترك ليفربول يعاني من نقص واضح في خيارات الخط الخلفي.

هذا الوضع أجبر الجهاز الفني على التفكير في حلول عاجلة لتفادي أي هزة جديدة في المسابقات المحلية والأوروبية.

هل يحسم كييزا مستقبله مع ليفربول في الشتاء؟

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر، يدرس النادي إمكانية التعاقد مع مدافع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدلًا من إبرام صفقة طويلة الأجل في منتصف الموسم.

الإدارة ترى أن هذا الحل السريع قد يمنح الفريق الاستقرار المطلوب لحين حسم ملف الانتقالات الصيفية.

أداء دفاعي متذبذب

المستوى الدفاعي للريدز هذا الموسم لم يكن مقنعًا، حيث تراجعت مردودية جو جوميز وإبراهيما كوناتي، إلى جانب معاناتهما المستمرة مع الإصابات، مما زاد من حجم القلق داخل النادي.

ويعد فيرجيل فان دايك المدافع الأكثر ثباتًا وموثوقية في التشكيلة الحالية، لكن غياب الدعم الكافي يضع ضغطًا إضافيًا عليه.

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من هنا

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز إبراهيما كوناتي جو جوميز جيوفاني ليوني سوق الانتقالات الشتوية فيرجيل فان دايك

