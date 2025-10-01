يستعد ليفربول للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن مدافع جديد يعزز صفوفه بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط الدفاع، وعلى رأسها غياب الشاب الإيطالي جيوفاني ليوني حتى نهاية الموسم.

خطة انتقالات قصيرة المدى

تعرض ليوني لإصابة قوية أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، ما ترك ليفربول يعاني من نقص واضح في خيارات الخط الخلفي.

هذا الوضع أجبر الجهاز الفني على التفكير في حلول عاجلة لتفادي أي هزة جديدة في المسابقات المحلية والأوروبية.

هل يحسم كييزا مستقبله مع ليفربول في الشتاء؟

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر، يدرس النادي إمكانية التعاقد مع مدافع على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بدلًا من إبرام صفقة طويلة الأجل في منتصف الموسم.

الإدارة ترى أن هذا الحل السريع قد يمنح الفريق الاستقرار المطلوب لحين حسم ملف الانتقالات الصيفية.

أداء دفاعي متذبذب

المستوى الدفاعي للريدز هذا الموسم لم يكن مقنعًا، حيث تراجعت مردودية جو جوميز وإبراهيما كوناتي، إلى جانب معاناتهما المستمرة مع الإصابات، مما زاد من حجم القلق داخل النادي.

ويعد فيرجيل فان دايك المدافع الأكثر ثباتًا وموثوقية في التشكيلة الحالية، لكن غياب الدعم الكافي يضع ضغطًا إضافيًا عليه.

