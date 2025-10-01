المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برناردو: مانشستر سيتي سيعود لمكانته التي يستحقها.. وأعرف ما يريده جوارديولا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:22 م 01/10/2025
برناردو سيلفا

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

تحدث البرتغالي برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي عن كيفية عودة فريقه إلى مكانته والمنافسة على أكبر البطولات.

برناردو، الذي يقضي الآن موسمه الثامن في مانشستر سيتي، كان اختيار بيب جوارديولا ليكون قائد الفريق، بعد أن نال إشادة مستمرة من المدرب بسبب سلوكه داخل الملعب وخارجه.

ومنذ انضمامه في عام 2017، لم يشارك أي لاعب في عدد مباريات مع السيتي أكثر من برناردو، حيث كان الدولي البرتغالي عنصرًا أساسيًا في تحقيق 18 لقبًا كبيرًا خلال تلك الفترة.

وبعد موسم صعب في العام الماضي، يظهر مانشستر سيتي مجددًا مؤشرات على قدرته في المنافسة على أعلى المستويات.

وقال برناردو في تصريحات صحفية: "السيتي كان ناجحًا جدًا في السنوات الثماني الماضية لأن كل لاعب كان يتحمل المسؤولية".

وأضاف: "من الطبيعي أنه كقائد يجب أن تساعد في خلق هذا النوع من البيئة، لكن ما رأيناه في الماضي كان مجموعة من الشخصيات الرائعة".

وأكمل: "نحتاج إلى استعادة ذلك كقادة للفريق، الالتزام بالوصول في الوقت المحدد، الاعتناء بأنفسنا، ومن ناحية المسؤولية، لا يكفي أن يتحلى بها اثنان أو ثلاثة أو أربعة، بل تحتاج إلى 15 لاعبًا يتصرفون كقادة".

وتابع: "لديّ ثماني سنوات من الخبرة في معرفة ما يريده بيب جوارديولا بالضبط من فريقه، وأحاول نقل ذلك إلى اللاعبين وأن أكون قدوة لهم".

واستكمل: "إنه لشرف كبير، وأبذل قصارى جهدي لأعيد الفريق إلى المستوى الذي يستحق أن يكون عليه".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برناردو سيلفا

