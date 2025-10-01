بسبب تأخر رواتب لاعبيه.. عقوبة خصم النقاط تحاصر شيفيلد

يواجه نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي، أزمة كبيرة قد تؤدي إلى خصم العديد من نقاطه، وذلك على خلفية تأخره في دفع راتب لاعبيه بالفترة الماضية، وهو ما شكل ورطة للفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

ويعاني نادي شيفيلد وينزداي من الجانب المادي بشكل واضح، وهو ما أدى إلى تأخر دفع رواتب لاعبيه مؤخرًا.

خصم النقاط يطارد شيفيلد وينزداي

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي شيفيلد وينزداي قد يواجه خصم 15 نقطة بعد تعثره في دفع رواتب لاعبيه في الوقت المحدد خلال الأشهر الماضية.

ولم يتمكن ديجفون تشانسيري، رئيس نادي شيفيلد وينزداي، من دفع رواتب اللاعبين في موعدها المحدد خلال 5 من آخر 7 أشهر.

وأشارت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي، ستوجه اتهامًا للنادي يتعلق بانتهاك القواعد المالية، قبل أن يحال الأمر إلى لجنة انضباط مستقلة، للتحقيق في الأمر.

وتشير القوانين على وجود إمكانية لخصم 3 نقاط عن كل مرة يتم فيها تأخير الرواتب، وهو ما يعني ارتفاع خصم النقاط لنادي شيفيلد وينزداي إلى 15 نقطة.

مواقف مشابهة

أوضحت صحيفة "ذا صن" أنه سيتم النظر بعين الاعتبار إلى السوابق التي حدثت مشابهة لتلك الحالة، حيث كشفت أن نادي ريدينج في عام 2023 فشل في دفع رواتب لاعبيه وتم خصم نقطة واحدة فقط.

وأضافت أن نادي ويجان تعرض لخصم ثماني نقاط خلال موسم 2023-2024، عندما قام بالفعل ذاته، موضحة أن عقوبة شيفيلد وينزداي، قد تكون أحد الحدين السابقين.

عقوبة قاسية

يملك نادي شيفيلد وينزداي سجلًا حافلًا من المخالفات، وهو ما قد يدفع لمعاقبته بالعقوبة الأقصى، حيث يعاني من حظر الانتقالات لمدة 5 فترات ولا يستطيع النادي تحرير نفسه إلا بتسوية جميع المتأخرات.

ويستعد مشجعو نادي شيفيلد لتنظيم احتجاج جديد قبل مباراة الفريق على أرضه ظهر السبت المقبل ضد كوفنتري.

جدير بالذكر أن لاعبي الفئات العمرية الصغرى وموظفي إدارة النادي، حصلوا على رواتبهم، وكذلك بعض اللاعبين الكبار، لكن البعض لم يحصل على مستحقاته وهو ما يُعد خرقًا لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي.