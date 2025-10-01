المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

بسبب تأخر رواتب لاعبيه.. عقوبة خصم النقاط تحاصر شيفيلد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:29 م 01/10/2025
شيفيلد

ملعب شيفيلد وينزداي

يواجه نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي، أزمة كبيرة قد تؤدي إلى خصم العديد من نقاطه، وذلك على خلفية تأخره في دفع راتب لاعبيه بالفترة الماضية، وهو ما شكل ورطة للفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات.

ويعاني نادي شيفيلد وينزداي من الجانب المادي بشكل واضح، وهو ما أدى إلى تأخر دفع رواتب لاعبيه مؤخرًا.

خصم النقاط يطارد شيفيلد وينزداي

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن نادي شيفيلد وينزداي قد يواجه خصم 15 نقطة بعد تعثره في دفع رواتب لاعبيه في الوقت المحدد خلال الأشهر الماضية.

ولم يتمكن ديجفون تشانسيري، رئيس نادي شيفيلد وينزداي، من دفع رواتب اللاعبين في موعدها المحدد خلال 5 من آخر 7 أشهر.

وأشارت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي، ستوجه اتهامًا للنادي يتعلق بانتهاك القواعد المالية، قبل أن يحال الأمر إلى لجنة انضباط مستقلة، للتحقيق في الأمر.

وتشير القوانين على وجود إمكانية لخصم 3 نقاط عن كل مرة يتم فيها تأخير الرواتب، وهو ما يعني ارتفاع خصم النقاط لنادي شيفيلد وينزداي إلى 15 نقطة.

مواقف مشابهة

أوضحت صحيفة "ذا صن" أنه سيتم النظر بعين الاعتبار إلى السوابق التي حدثت مشابهة لتلك الحالة، حيث كشفت أن نادي ريدينج في عام 2023 فشل في دفع رواتب لاعبيه وتم خصم نقطة واحدة فقط.

وأضافت أن نادي ويجان تعرض لخصم ثماني نقاط خلال موسم 2023-2024، عندما قام بالفعل ذاته، موضحة أن عقوبة شيفيلد وينزداي، قد تكون أحد الحدين السابقين.

عقوبة قاسية

يملك نادي شيفيلد وينزداي سجلًا حافلًا من المخالفات، وهو ما قد يدفع لمعاقبته بالعقوبة الأقصى، حيث يعاني من حظر الانتقالات لمدة 5 فترات ولا يستطيع النادي تحرير نفسه إلا بتسوية جميع المتأخرات.

ويستعد مشجعو نادي شيفيلد لتنظيم احتجاج جديد قبل مباراة الفريق على أرضه ظهر السبت المقبل ضد كوفنتري.

جدير بالذكر أن لاعبي الفئات العمرية الصغرى وموظفي إدارة النادي، حصلوا على رواتبهم، وكذلك بعض اللاعبين الكبار، لكن البعض لم يحصل على مستحقاته وهو ما يُعد خرقًا لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي شيفيلد وينزداي أزمة شيفيلد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
موناكو

موناكو

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3

بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

4

وعلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، يجلس المهاجم البرتغالي جونسالو راموس إلى جانب الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن مع لاعب الوسط الفرنسي زائير إيمري ومواطنه المدافع لوكاس هيرنانديز.

تفاصيل المباراة
