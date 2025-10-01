المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ذا أثلتيك: يونايتد يدرس إقامة معسكر شتوي في السعودية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:39 م 01/10/2025
مانشستر يونايتد

يونايتد يتجه للسعودية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دراسة إدارة نادي مانشستر يونايتد إقامة معسكر إعدادي شتوي في السعودية خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، يتخلله خوض مباراة ودية.

مفاوضات مبكرة مع جهات سعودية لاستضافة المعسكر

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى مع جهات سعودية، حيث يرجح أن يكون "موسم الرياض" خيارًا رئيسيًا لاستضافة المعسكر، نظرًا لاستمراره حتى شهر مارس المقبل.

لماذا لا يريد يونايتد إقالة أموريم الآن؟

ويملك يونايتد مساحة زمنية مرنة هذا الموسم لتنظيم مثل هذا التوقف، في ظل غيابه عن البطولات الأوروبية الكبرى، إلى جانب خروجه المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية أمام جريمسبي تاون في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن يجري النادي تنسيقًا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان توافق أي ترتيبات مع جدول المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.

خسائر بسبب الفشل الأوروبي

وتكبد مانشستر يونايتد خسائر وصلت إلى 85 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) عقب فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد ختام كارثي للموسم الماضي أنهى خلاله الدوري في المركز الخامس عشر، إلى جانب خسارة نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد يبحث عن حارس جديد في يناير

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
