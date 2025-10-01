ذا أثلتيك: يونايتد يدرس إقامة معسكر شتوي في السعودية

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دراسة إدارة نادي مانشستر يونايتد إقامة معسكر إعدادي شتوي في السعودية خلال فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز، يتخلله خوض مباراة ودية.

مفاوضات مبكرة مع جهات سعودية لاستضافة المعسكر

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى مع جهات سعودية، حيث يرجح أن يكون "موسم الرياض" خيارًا رئيسيًا لاستضافة المعسكر، نظرًا لاستمراره حتى شهر مارس المقبل.

لماذا لا يريد يونايتد إقالة أموريم الآن؟

ويملك يونايتد مساحة زمنية مرنة هذا الموسم لتنظيم مثل هذا التوقف، في ظل غيابه عن البطولات الأوروبية الكبرى، إلى جانب خروجه المبكر من كأس الرابطة الإنجليزية أمام جريمسبي تاون في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن يجري النادي تنسيقًا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان توافق أي ترتيبات مع جدول المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.

خسائر بسبب الفشل الأوروبي

وتكبد مانشستر يونايتد خسائر وصلت إلى 85 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) عقب فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد ختام كارثي للموسم الماضي أنهى خلاله الدوري في المركز الخامس عشر، إلى جانب خسارة نهائي الدوري الأوروبي.

