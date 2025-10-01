المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 0
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

رسميًا.. فولهام يجدد تعاقده مع البرازيلي مونيز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:14 م 01/10/2025
مونيز

رودريجو مونيز

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، تمديد عقد البرازيلي رودريجو مونيز، ليواصل اللاعب مسيرته التي بدأت مع الفريق في صيف 2023.

وجاء تمسك نادي فولهام بلاعبه مونيز، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا خلال الفترة الماضية.

مونيز مستمر مع فولهام

وقع رودريجو مونيز، على عقود استمراره مع نادي فولهام لمدة 5 سنوات، أي حتى يونيو 2030، مع وجود خيار لتمديد العقد لسنة إضافية.

وشارك مونيز رفقة فولهام خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات، في الموسم الجاري بواقع 347 دقيقة، واكتفى البرازيلي بهز الشباك في مناسبة واحدة.

تصريحات مونيز

تحدث رودريجو مونيز، عقب تمديد عقده مع فولهام، قائلًا: "أود أولاً أن أشكر الله، أنا ممتن جدًا، وأود أن أشكر النادي على ثقته بي".

وأضاف: "كما أود أن أشكر عائلتي، وأصدقائي في البرازيل، وجميع المشجعين، أشكر الجميع، إنه شعور رائع أن أبقى هنا، وأن أوقع على هذا العقد الذي يؤمن مستقبلي".

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام رودريجو مونيز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

54

فرصة هدف لموناكو بعد كرة عرضية ويقابلها بالوجون بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

55

سيطرة واستحواذ من جانب فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
