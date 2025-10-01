رسميًا.. فولهام يجدد تعاقده مع البرازيلي مونيز

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، تمديد عقد البرازيلي رودريجو مونيز، ليواصل اللاعب مسيرته التي بدأت مع الفريق في صيف 2023.

وجاء تمسك نادي فولهام بلاعبه مونيز، بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا خلال الفترة الماضية.

مونيز مستمر مع فولهام

وقع رودريجو مونيز، على عقود استمراره مع نادي فولهام لمدة 5 سنوات، أي حتى يونيو 2030، مع وجود خيار لتمديد العقد لسنة إضافية.

وشارك مونيز رفقة فولهام خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات، في الموسم الجاري بواقع 347 دقيقة، واكتفى البرازيلي بهز الشباك في مناسبة واحدة.

تصريحات مونيز

تحدث رودريجو مونيز، عقب تمديد عقده مع فولهام، قائلًا: "أود أولاً أن أشكر الله، أنا ممتن جدًا، وأود أن أشكر النادي على ثقته بي".

وأضاف: "كما أود أن أشكر عائلتي، وأصدقائي في البرازيل، وجميع المشجعين، أشكر الجميع، إنه شعور رائع أن أبقى هنا، وأن أوقع على هذا العقد الذي يؤمن مستقبلي".