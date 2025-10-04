اللعنة القديمة تثير قلق ليفربول بعد إصابة أليسون

تعرض الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، لإصابة في مباراة فريقه ضد جالاتا سراي التركي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وخرج أليسون متأثرًا بإصابته، ليحل بدلاً منه الحارس الجورجي بجيورجي مامارداشفيلي. وتعتبر هذه الإصابة بمثابة "اللعنة" بالنسبة للحارس البرازيلي، نظرًا لأنها الإصابة الثالثة له في الموسم الثالث على التوالي.

وكان أليسون قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة ضد الفريق التركي، ومن المقرر أن يخضع للكشف الطبي اليوم الخميس لتحديد مدة غيابه بشكل رسمي، وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك".

وتشير الصحيفة إلى أن الحارس البرازيلي، البالغ من العمر 32 عامًا، تعرض لنفس الإصابة في الموسمين الماضيين، حيث كانت آخر إصابة له في لقاء كريستال بالاس، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين.

وبعد مباراة جالاتا سراي، أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب أليسون بشكل مؤكد عن مباراة الفريق المقبلة ضد تشيلسي في قمة الجولة السابعة، والتي ستقام السبت المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج".

كما من المحتمل أن يغيب أليسون عن مباريات أخرى مع ليفربول بعد التوقف الدولي المقبل، حيث ينتظر الفريق "الريدز" مواجهات قوية في شهر أكتوبر، بداية من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري، ثم آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، وكريستال بالاس في مسابقة كاراباو، بالإضافة إلى مباراتي برينتفورد وأستون فيلا في الدوري.

وفي حال كانت الإصابة مشابهة لتلك التي تعرض لها الموسم الماضي، فقد يغيب أليسون عن مواجهات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في الدوري.

وقد شهد فريق ليفربول نتائج سلبية مؤخرًا، حيث تعرض للهزيمة في مباراة كريستال بالاس بالجولة السادسة، ليمنى الفريق بأول خسارة له في الدوري، إلى جانب الخسارة أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.