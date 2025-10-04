المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لخلافة كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يحسم صفقة كولومبية

محمد همام

كتب - محمد همام

12:13 م 02/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

نجح نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب الكولومبي الشاب كريستيان أوروزكو قادمًا من فورتاليزا البرازيلي، حيث سيكتمل انتقال اللاعب في صيف 2026.

ووفقًا للصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن صاحب الـ17 عامًا كلف خزينة "الشياطين الحمر" 750 ألف جنيه إسترليني.

ويأتي انتقال أوروزكو إلى مانشستر يونايتد بهدف تعزيز وسط الملعب، خاصة في ظل احتمالية رحيل البرازيلي كاسيميرو مع نهاية الموسم الحالي 2025-2026، حيث ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في صيف 2026. وهذا دفع النادي الإنجليزي للتفكير في تدعيم هذا المركز مبكرًا.

وكان مانشستر يونايتد قد حاول التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا، لاعب برايتون، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تتم.

ويستهدف "الشياطين الحمر" تدعيم مركز الوسط، بعد أن أظهر الفريق معاناته في هذا المركز منذ بداية الموسم الحالي.

ويعاني مانشستر يونايتد على مستوى النتائج، حيث حقق الفريق فوزين فقط أمام بيرنلي وتشيلسي، مقابل تعادل واحد مع فولهام، وثلاث خسائر أمام آرسنال ومانشستر سيتي وبرينتفورد.

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة ضد سندرلاند يوم السبت المقبل في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كاسيميرو كريستيان أوروزكو

