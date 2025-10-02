المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جلاسنر يرفض عرض كريستال بالاس من أجل خلافة أموريم

محمد همام

كتب - محمد همام

02:09 م 02/10/2025
جلاسنر

أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس

رفض أوليفر جلاسنر، المدير الفني الحالي لفريق كريستال بالاس، فكرة تمديد عقده مع النادي اللندني، الذي من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.

وكان جلاسنر، البالغ من العمر 51 عامًا، قد انضم إلى كريستال بالاس في عام 2024، وحقق نجاحًا لافتًا، حيث فاز بكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن جلاسنر رفض تمديد عقده مع كريستال بالاس في انتظار فرصة انتقاله إلى مانشستر يونايتد لخلافة المدرب روبن أموريم.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية أن جلاسنر أصبح هدفًا محتملًا لنادي مانشستر يونايتد تحسبًا لرحيل أموريم بسبب تراجع النتائج.

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" من نتائج سلبية هذا الموسم، حيث تلقوا ثلاث خسائر في الدوري، بجانب التعادل في مباراة واحدة والفوز في مباراتين أمام بيرنلي وتشيلسي.

على الجانب الآخر، يمر جلاسنر بفترة مميزة مع كريستال بالاس هذا الموسم، حيث حقق الفريق ست انتصارات وتعادل في أربع مباريات في كافة المسابقات، سواء المحلية أو الأوروبية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كريستال بالاس جلاسنر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

