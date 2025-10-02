جلاسنر يرفض عرض كريستال بالاس من أجل خلافة أموريم

رفض أوليفر جلاسنر، المدير الفني الحالي لفريق كريستال بالاس، فكرة تمديد عقده مع النادي اللندني، الذي من المقرر أن ينتهي في الصيف المقبل.

وكان جلاسنر، البالغ من العمر 51 عامًا، قد انضم إلى كريستال بالاس في عام 2024، وحقق نجاحًا لافتًا، حيث فاز بكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

وأفادت شبكة "بي بي سي" أن جلاسنر رفض تمديد عقده مع كريستال بالاس في انتظار فرصة انتقاله إلى مانشستر يونايتد لخلافة المدرب روبن أموريم.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في الأيام الماضية أن جلاسنر أصبح هدفًا محتملًا لنادي مانشستر يونايتد تحسبًا لرحيل أموريم بسبب تراجع النتائج.

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" من نتائج سلبية هذا الموسم، حيث تلقوا ثلاث خسائر في الدوري، بجانب التعادل في مباراة واحدة والفوز في مباراتين أمام بيرنلي وتشيلسي.

على الجانب الآخر، يمر جلاسنر بفترة مميزة مع كريستال بالاس هذا الموسم، حيث حقق الفريق ست انتصارات وتعادل في أربع مباريات في كافة المسابقات، سواء المحلية أو الأوروبية.

