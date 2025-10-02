شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، هجومًا حادًا على بعض الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، متهمًا إياها بتجاوز القواعد المالية على مدار سنوات طويلة.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "كرة القدم عالمية، وفي المسابقات الأوروبية نواجه أندية تعمل بنظام مختلف، لا تخضع للرقابة المالية مثلنا في إسبانيا. في إنجلترا بدأ القلق يظهر من حجم الديون، فالدوري هناك يتكبد خسائر مستمرة".

وأضاف: "يمكن أن تخسر لمدة عام أو اثنين أو ثلاثة، لكن لا يمكنك أن تستمر في الخسارة 8 أو 10 سنوات مثل مانشستر سيتي، الذي يخسر المال ويمارس الغش منذ أن تأسس مع ملاكه الجدد، أو باريس سان جيرمان الذي خسر 200 مليون يورو على مدار سبع سنوات متتالية".

وأشار رئيس الليجا إلى أن الأندية الإسبانية، رغم خضوعها لرقابة مالية صارمة، ما زالت قادرة على المنافسة أوروبيًا: "برغم القيود، نحن في إسبانيا لدينا النتائج، ونتفوق على الدوري الإنجليزي بـ30 لقبًا أوروبيًا في هذا القرن".